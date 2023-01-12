SOGO大巨蛋串起大東區黃金戰線 開幕首年拚百億

遠東SOGO董事長黃晴雯今天報喜，2022年SOGO全台6店營業額達480億，較2021年的439億，成長9％再創新高，App會員當中台北大店忠孝、復興、敦化3館首度突破300億大關、來到310億。忠孝館改裝後煥然一新2022年業績110億、成長6%，復興大店（加敦化館）業績突破200億、大幅成長15%，復興單店為171億，穩坐台北市單點百貨前二大，天母店也創出佳績，2022年度業績46億，有12.8％的成長力道。2023年，SOGO將以485億、1%成長為目標。

外界對於SOGO在台北大巨蛋的據點「遠東SOGO CITY」規畫充滿好奇，SOGO預計在37周年、2024年第四季全面「孵出巨蛋」。黃晴雯指出，過去百貨、購物中心通常是「集合的量體」，但大巨蛋是「集合的聚落」有很大的想像空間，必需跳脫過去對Mall的想像空間。在這裡百貨零售將結合球場的運動休閒產業，與周邊的古蹟文化、民生消費、藝文展覽、飯店觀光場域產生互動，讓百貨零售生態圈更升級。

SOGO在台北大巨蛋的商業面積達3.6萬坪，高雄漢神巨蛋約2萬坪，SOGO大巨蛋規模大於漢神巨蛋1倍以上。黃晴雯強調，以台北大巨蛋的位置與商場規畫，國內外的案例都沒有這麼好的條件，SOGO在台北大巨蛋位置位於市中心蛋黃區，可以說是上好「雙黃蛋」。

SOGO大巨蛋是SOGO在台最大店，也對它有高期許，以開幕第一年業績「百億」為目標，而過去SOGO忠孝館花了10年才完成破百億、復興館達百億也花了5年時間。孵出大巨蛋這顆雙黃蛋後，SOGO將串連出台北大東區的黃金戰線。 SOGO對大巨蛋據點有高期許，目標第一年業績達百億。聯合報系資料照

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