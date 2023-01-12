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《黑幫少爺》Apo一身Dior抵台 韓國男神朱智勛包很緊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
DIOR HIT THE ROAD灰色CD DIAMOND印花帆布背包 ，11萬元。圖／DIOR提供
DIOR HIT THE ROAD灰色CD DIAMOND印花帆布背包 ，11萬元。圖／DIOR提供

為慶祝DIOR台北101旗艦店開幕，DIOR將於明（1月13）日舉辦開幕酒會，韓國實力派演員朱智勛與泰國男星Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo）均特地來台出席開幕酒會。

朱智勛於昨日下午抵達桃園國際機場，身穿DIOR ESSENTIAL黑色緹花DIOR OBLIQUE羽絨外套，搭配淡棕色磨砂革米色內裏休閒鞋，肩背DIOR HIT THE ROAD灰色CD DIAMOND印花帆布背包，裝扮休閒，但相當帥氣。經過今日一日私人行程，將於1月13日傍晚18：00現身DIOR台北101旗艦店開幕酒會，預計週六離台，屆時與抵台時一樣將會走貴賓通關。

以泰劇《Kinn Porsche黑幫少爺愛上我》受到海內外熱烈關注的新生代泰國男星Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo）今天搭乘長榮航空BR2222班次，於午後一點左右抵達桃園國際機場。與來自高緯度韓國的朱智勛不同，從溫暖的泰國出發來台的Apo一整個夏天度假氣息，身穿DIOR ESSENTIAL藍綠色DIOR OBLIQUE丹寧襯衫、搭配黑色軍裝長褲，腳踩B101奶油白光滑小牛皮與磨砂皮革休閒鞋，以及DIORB23 S2F藍色DIOR OBLIQUE墨鏡，揹上DIOR LINGOT灰色CD DIAMOND印花帆布斜背包。

而Apo本人也跟他的裝扮一樣親切，一踏出海關便引爆近現場兩百位粉絲熱烈尖叫，二度來訪的Apo在過程中特別摘下墨鏡以招牌笑容親切回應，並多次停下腳步與粉絲擊掌互動，最後還與粉絲大合照留念。他在出發前也在自己IG分享出發前的心情，可以看出他相當期待這次的行程，許多很久沒見到他的粉絲更一早6點就在機場大廳等候接機！

實力派韓國男演員朱智勛於昨日抵台，將出席明（1月13）日DIOR台北101旗艦店開幕。圖／DIOR提供
實力派韓國男演員朱智勛於昨日抵台，將出席明（1月13）日DIOR台北101旗艦店開幕。圖／DIOR提供
泰國人氣男演員Nattawin Wattanagitiphat陳立波今抵台，將出席明（1月13）日DIOR台北101旗艦店開幕。圖／DIOR提供
泰國人氣男演員Nattawin Wattanagitiphat陳立波今抵台，將出席明（1月13）日DIOR台北101旗艦店開幕。圖／DIOR提供
實力派韓國男演員朱智勛於昨日抵台，將出席明（1月13）日DIOR台北101旗艦店開幕。圖／DIOR提供
實力派韓國男演員朱智勛於昨日抵台，將出席明（1月13）日DIOR台北101旗艦店開幕。圖／DIOR提供
泰國人氣男演員Nattawin Wattanagitiphat陳立波今抵台，將出席明（1月13）日DIOR台北101旗艦店開幕。圖／DIOR提供
泰國人氣男演員Nattawin Wattanagitiphat陳立波今抵台，將出席明（1月13）日DIOR台北101旗艦店開幕。圖／DIOR提供
DIOR B713淡棕色磨砂革米色內裏休閒鞋，45,000元。圖／DIOR提供
DIOR B713淡棕色磨砂革米色內裏休閒鞋，45,000元。圖／DIOR提供
DIOR ESSENTIAL藍綠色DIOR OBLIQUE丹寧襯衫，56,000元。圖／DIOR提供
DIOR ESSENTIAL藍綠色DIOR OBLIQUE丹寧襯衫，56,000元。圖／DIOR提供
藍色DIOR OBLIQUE墨鏡，15,650元。圖／DIOR提供
藍色DIOR OBLIQUE墨鏡，15,650元。圖／DIOR提供
DIOR B101白色光滑小牛皮與米色麂皮運動鞋，25,000元。圖／DIOR提供
DIOR B101白色光滑小牛皮與米色麂皮運動鞋，25,000元。圖／DIOR提供
DIOR ESSENTIAL黑色軍裝長褲，42,000元。圖／DIOR提供
DIOR ESSENTIAL黑色軍裝長褲，42,000元。圖／DIOR提供
DIOR LINGOT灰色CD DIAMOND印花帆布斜背包，74,000元。圖／DIOR提供
DIOR LINGOT灰色CD DIAMOND印花帆布斜背包，74,000元。圖／DIOR提供
DIOR ESSENTIAL黑色緹花DIOR OBLIQUE羽絨外套，94,000元。圖／DIOR提供
DIOR ESSENTIAL黑色緹花DIOR OBLIQUE羽絨外套，94,000元。圖／DIOR提供
泰國人氣男演員Nattawin Wattanagitiphat陳立波今抵台，將出席明（1月13）日DIOR台北101旗艦店開幕。圖／DIOR提供
泰國人氣男演員Nattawin Wattanagitiphat陳立波今抵台，將出席明（1月13）日DIOR台北101旗艦店開幕。圖／DIOR提供

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