《黑幫少爺》Apo一身Dior抵台 韓國男神朱智勛包很緊
為慶祝DIOR台北101旗艦店開幕，DIOR將於明（1月13）日舉辦開幕酒會，韓國實力派演員朱智勛與泰國男星Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo）均特地來台出席開幕酒會。
朱智勛於昨日下午抵達桃園國際機場，身穿DIOR ESSENTIAL黑色緹花DIOR OBLIQUE羽絨外套，搭配淡棕色磨砂革米色內裏休閒鞋，肩背DIOR HIT THE ROAD灰色CD DIAMOND印花帆布背包，裝扮休閒，但相當帥氣。經過今日一日私人行程，將於1月13日傍晚18：00現身DIOR台北101旗艦店開幕酒會，預計週六離台，屆時與抵台時一樣將會走貴賓通關。
以泰劇《Kinn Porsche黑幫少爺愛上我》受到海內外熱烈關注的新生代泰國男星Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo）今天搭乘長榮航空BR2222班次，於午後一點左右抵達桃園國際機場。與來自高緯度韓國的朱智勛不同，從溫暖的泰國出發來台的Apo一整個夏天度假氣息，身穿DIOR ESSENTIAL藍綠色DIOR OBLIQUE丹寧襯衫、搭配黑色軍裝長褲，腳踩B101奶油白光滑小牛皮與磨砂皮革休閒鞋，以及DIORB23 S2F藍色DIOR OBLIQUE墨鏡，揹上DIOR LINGOT灰色CD DIAMOND印花帆布斜背包。
而Apo本人也跟他的裝扮一樣親切，一踏出海關便引爆近現場兩百位粉絲熱烈尖叫，二度來訪的Apo在過程中特別摘下墨鏡以招牌笑容親切回應，並多次停下腳步與粉絲擊掌互動，最後還與粉絲大合照留念。他在出發前也在自己IG分享出發前的心情，可以看出他相當期待這次的行程，許多很久沒見到他的粉絲更一早6點就在機場大廳等候接機！
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