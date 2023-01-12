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全國電子破盤下殺6.5折起 買筆電抽iPhone 14 滿額再抽星宇雙人日本機票

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
3C揪開運電腦筆電6.8折起送幸運福箱抽iPhone 14。圖／全國電子提供
3C揪開運電腦筆電6.8折起送幸運福箱抽iPhone 14。圖／全國電子提供

新一波政府節能補助、貨物稅減免措施上路，加上新年除舊佈新需求旺，全國電子自即日起至1月15日推出新年破盤優惠，大家電6.5折起、電腦/筆電6.8折起送幸運福箱再抽iPhone 14、全館家電9折、滿額享1元精品家電大方送，綁定官方LINE會員購買大家電滿25,000元最高送LINE POINTS 2,750點、玩LINE遊戲天天再抽最高2,000元折價券。

另外，即日起至1月31日綁定全國電子官方LINE會員，全館商品單筆消費滿2萬元，登錄發票抽星宇航空日本雙人來回機票，全館小家電商品單筆消費發票滿萬元，登錄發票再抽雲朗集團住宿券，買筆電/電腦送兔年開運限量福箱，內有抽獎序號，最大獎有機會抽中iPhone 14。另有「+1元精選商品任你選」精品家電大方送，滿額1元就可以帶走將近6萬的高島愛舒服按摩椅、洗脫烘滾筒洗衣機、Dyson空氣清淨機、Panasonic吹風機。

趁天氣冷的時候買空調正是時候，原廠不僅回饋最高8,000元，還享有全國電子專業的總統級空調精緻安裝及8年免費延長保固，另可申請政府貨物稅減徵，最高退2,000元，搭配「汰舊換新專案」空調舊機換能源效率1級的節能空調、冰箱，每台可補助3,000元，等於最高可補助5000元。周末買指定冷氣，搭配獨家環保綠點活動，最高還可以享2,000元回饋。

而近期超夯的掃地機器人、廚餘機也推出加購優惠，購買4大類家電加購Roborock掃地機器人只要13,999元，直接現省9,000元入手大掃除幫手超划算；過年廚餘沒有地方倒，有了廚餘機就不用再擔心，加購山水除臭廚餘機也只要9,900元。

針對年後開學搶先部署，全國電子也推出新春電腦/筆電6.8折起，買指定Intel Core H系列處理器筆電，加碼送Mircosoft 365個人版；買指定Intel Evo筆電再享好禮雙重送；另外，寶可夢迷不可錯過「Pokemon × Apple大聯萌」，買指定款iPad、Apple Watch搭配指定周邊商品就可抽寶可夢扭蛋，果粉也瘋狂。

全國電子表示，今年政府汰舊換新一級節能節能家電與貨物稅補助最高5,000元，搭上農曆新年採購旺季，已迅速反映在一級能效、節能環保家電的銷售熱度上，全國電子在2023年也會持續響應環保政策，積極推廣ESG汰舊換新4機回收計畫，希望能為節能減碳盡一分心力。另外，全國電子也注意到世代青年成家購屋壓力，2023預計推出青年成家優惠專案，協助年輕人輕鬆成家。

破盤指定小家電單品滿額再享好禮送，滿額再抽雲朗住宿券，最佛心的全國電子大小家電準備齊全。圖／全國電子提供
破盤指定小家電單品滿額再享好禮送，滿額再抽雲朗住宿券，最佛心的全國電子大小家電準備齊全。圖／全國電子提供
節能家電補助最高5,000元，買4大家電揪省加購最高省9,000元。圖／全國電子提供
節能家電補助最高5,000元，買4大家電揪省加購最高省9,000元。圖／全國電子提供
即日起至1月15日，大家電6.5折起，電視下殺萬元，滿額送LINE點數。圖／全國電子提供
即日起至1月15日，大家電6.5折起，電視下殺萬元，滿額送LINE點數。圖／全國電子提供
破盤送最高2,750點LINE POINTS再抽星宇航空日本來回機票。圖／全國電子提供
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廚餘機 LINE 發票

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