2023 ONF 植物培育燈具陪伴您打造居家減壓空間
研究指出在家中或⼯作間放置植物可減輕壓⼒，使⼈放鬆、精神愉快，緩解不良的情緒及疲勞，除了能幫助睡眠提⾼⽣活質量，還能增加⼯作效率。不⽤擔⼼室內空間並無⾃然光，就讓ONF植物燈具系列⼀起陪伴你的綠意成長茁壯吧！
Flat Nano+ 桌上型植物燈具的設計是以植物的⽣長⽅式及使⽤者體驗為出發點，即便植物持續向上⽣長，只要移動燈具上的膠圈，即可提⾼燈具⾼度、騰出植物的⽣長空間;四段調光設計，可因應不同環境及植物 的光照需求改變燈具亮度。為兼顧觀賞者及植物⽣長需求，特別採⽤ ONF 獨家技術的 ColorFull LED，是為培育植物訂製的特殊光源，使植物顏⾊更加鮮豔狀態更為健康。燈光的發散⾓度也經過專業的光學團隊精密計算，採⽤平⾯式光源設計，讓植物愛好者在觀賞時，無須擔⼼過於刺激的燈光引發的不適感。
每⽇⽇照的時間不均，或是遇到雨季、甚⾄因為家中⽅位因素，植物長時間沒有辦法⾏光合作⽤會容易變黃、枯萎。更可以透過專屬App ONF Link，可以跟著你的⽣活作息步調，設定五段個⼈化定時與亮度調整，同時給⾜植物所需的光合作⽤時間。
推薦給愛植物的你！讓您更輕鬆維持植物之美！
ONF 桌上型智慧⽔陸培育燈具，共有霧⾯⿊與純淨⽩兩⾊，外型簡約設定可以融入居家⽣活之中，為您帶來智慧綠意⽣活， 簡單的連線⽅式，多元化的時間設置，讓您輕輕鬆鬆使⽤對的光源、對的時間好好照護。於有.設計平台販售限時優惠79折，詳情請洽活動專區查詢。
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