快訊

經典賽／中華隊準備8旅外戰力 預測36人名單走向年輕化

林右昌若掌交部 學界、業界磨刀霍霍 綠大老揭3隱憂

國3南下苗栗大山段重大車禍！駕駛疑未繫安全帶彈出車外命危

2023 ONF 植物培育燈具陪伴您打造居家減壓空間

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

研究指出在家中或⼯作間放置植物可減輕壓⼒，使⼈放鬆、精神愉快，緩解不良的情緒及疲勞，除了能幫助睡眠提⾼⽣活質量，還能增加⼯作效率。不⽤擔⼼室內空間並無⾃然光，就讓ONF植物燈具系列⼀起陪伴你的綠意成長茁壯吧！

Flat Nano+ 桌上型植物燈具的設計是以植物的⽣長⽅式及使⽤者體驗為出發點，即便植物持續向上⽣長，只要移動燈具上的膠圈，即可提⾼燈具⾼度、騰出植物的⽣長空間;四段調光設計，可因應不同環境及植物 的光照需求改變燈具亮度。為兼顧觀賞者及植物⽣長需求，特別採⽤ ONF 獨家技術的 ColorFull LED，是為培育植物訂製的特殊光源，使植物顏⾊更加鮮豔狀態更為健康。燈光的發散⾓度也經過專業的光學團隊精密計算，採⽤平⾯式光源設計，讓植物愛好者在觀賞時，無須擔⼼過於刺激的燈光引發的不適感。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

每⽇⽇照的時間不均，或是遇到雨季、甚⾄因為家中⽅位因素，植物長時間沒有辦法⾏光合作⽤會容易變黃、枯萎。更可以透過專屬App ONF Link，可以跟著你的⽣活作息步調，設定五段個⼈化定時與亮度調整，同時給⾜植物所需的光合作⽤時間。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

推薦給愛植物的你！讓您更輕鬆維持植物之美！

ONF 桌上型智慧⽔陸培育燈具，共有霧⾯⿊與純淨⽩兩⾊，外型簡約設定可以融入居家⽣活之中，為您帶來智慧綠意⽣活， 簡單的連線⽅式，多元化的時間設置，讓您輕輕鬆鬆使⽤對的光源、對的時間好好照護。於有.設計平台販售限時優惠79折，詳情請洽活動專區查詢。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

團隊 睡眠

延伸閱讀

新春抽「免費喝365天」！功夫茶「金鑽鳳梨冰茶2杯88」

雕塑高級體態S級曲線！韓國品牌「KIT GYM核心肌」零死角訓練

富邦媒年營收破千億元目標達陣 股價上攻勁揚逾5%

100份烤雞免費吃！ 21世紀「雙倍香草烤全雞」下殺68折 買套餐送「兔Many刮刮卡」抽IH爐

相關新聞

超可愛小兔子報到！萌兔輕奢上身開春沾喜氣

2023癸卯金兔年，收一隻可愛的兔子造型首飾戴在身上，開運又開運。法國時尚飾品品牌蕾娜海（Les Néréides）為迎...

雙瞄準線幫助改善擊球姿勢 高爾夫新手也能輕鬆瞄準、一桿進洞！

想要推出漂亮的一桿，姿勢絕對是成功的關鍵之一。推桿並非只是用手臂的輕鬆動作，而是結合了手臂、肩膀、腰部，透過核心的力量帶動重心的轉移，做出推桿動作。如果想要有效準確的推桿，更需要一次又一次的訓練與學習，去檢查身體和球桿位置，進一步改善推桿的方式。除非有專業的教練從旁指點，想要自主判斷正確位置相較之下較為困難。

2023 ONF 植物培育燈具陪伴您打造居家減壓空間

研究指出在家中或⼯作間放置植物可減輕壓⼒，使⼈放鬆、精神愉快，緩解不良的情緒及疲勞，除了能幫助睡眠提⾼⽣活質量，還能增加⼯作效率。不⽤擔⼼室內空間並無⾃然光，就讓ONF植物燈具系列⼀起陪伴你的綠意成長茁壯吧！

海生館全新打造深海水域區 新春揭浮游生物神秘面紗

浩瀚海洋中孕育著無數生命，其中有群體型微小到肉眼難見的浮游生物在深海中漂流著，有些散發著微光，牠們是海洋生物重要食物來源...

走跳世界／舌尖上的奢華邂逅 日本黃金美食之旅

旅遊日本，絕對不會錯過各式各樣的美食。有行旅本次集結越前蟹、若狹河豚、近江牛等3大珍品，悉心打造「舌尖上的邂逅 日本季節...

過年吃壽司！爭鮮「團圓飯外帶盒」鮭魚、干貝都吃得到

農曆新年將至，爭鮮餐飲今年集結旗下所有品牌，推出應景的新年菜單，還有各具特色的年節餐盒，讓民眾在家也能輕鬆享用，另外還有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。