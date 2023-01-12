Levi’s®再度攜手AMBUSH®打造聯名款 開賣時間、地點和品項完整公開
如果上一次你沒買到，那麼這次就別再錯過！牛仔褲大廠Levi’s®二度與人氣飾品品牌AMBUSH®跨界，以機車騎士文化靈感重新翻玩了經典的丹寧外套、褲款等，即日起於Levi’s®東區旗艦店限定販售。而美式休閒品牌Dickies也因應了農曆春節到來，利用招牌單品，混搭出「復古潮流」及「休閒街頭」不同風格穿搭，讓人能夠輕鬆對應各種聚會場合。
AMBUSH®於去年與Levi’s®首度合作，受到熱烈迴響，因此今年雙品牌再度聯名。此次以機車文化為靈感，受到摩托車騎士騎乘時著用的夾克啟發，將Levi’s®的丹寧夾克外套，採用水洗方式呈現新色澤，並配有金屬押釦環頸立領、雙胸前口袋、雙側邊口袋、以及裝有AMBUSH®拉鍊頭開合拉鍊，並裝飾了限定黑色皮標。另外還有同樣水洗方式的直筒牛仔褲，正面包含膝蓋處拼接細節，五號拉鍊及AMBUSH®品牌拉鍊鎖，以有別於一般牛仔褲的設計，採用外露方式呈現。上述兩款單品，自即日起限定在Levi’s®台北東區旗艦店銷售。
農曆新年即將到來，長達十天假期該怎麼穿搭？Dickies則示範利用招牌單品，混搭出「復古潮流」及「休閒街頭」不同風格。像是採用美國工作服的經典Hickory stripes布料，搭配獨特的曲線條紋與修身剪裁製成丹寧外套與長褲，再選擇一件簡單的素色T恤，就能呈現微正式又復古的潮流感。或是透過厚實鋪棉棒球外套，內搭白色連帽上衣符、經典874工裝褲，立體剪裁設計，適合任何身型，為新春出遊穿搭添新意！
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