Tiffany Lock席捲全球時尚名人 連Angelababy都被圈粉
源自紐約的美國珠寶品牌Tiffany & Co.，新世代經典Tiffany Lock全系列珠寶於2023年1月席捲全球，中性設計的珠寶不但重新詮釋了品牌的經典掛所設計，更串起團結和包容的精神。除了拍攝形象廣告時搶先上這款手鐲的全球品牌代言人、韓國女團BLACKPINK成員ROSÉ，隨著珠寶在台上市，台灣雙金影后賈靜雯、實力派戲劇男星楊祐寧、金鐘獎最佳主持天后小S與男神炎亞綸、連莊金曲獎的創作歌手HUSH、當紅社群名人莫莉Molly，與奧運金牌舉重女神郭婞淳等人，也都以獨具個人風格的特色，演繹Tiffany Lock系列具有前衛大膽的造型。
1950年代Tiffany設計出功能性掛鎖，時至今日，Tiffany再次以掛鎖為原型，以現代化、簡潔線條和突破性鎖扣機制為特色推出Tiffany Lock系列。其中最膾炙人口的手鐲配有工匠歷時一年精心開發的扣鉤，與Tiffany典藏的重要掛鎖功能遙相呼應，讓Tiffany Lock成為團結的象徵。甫一上市就受到許多國際巨星的喜愛，包括「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）、時尚名媛金卡達夏（Kim Kardashian）、知名歌手菲董（Pharrell Williams）、超級名模海莉鮑德溫（Hailey Bieber）、米蘭達可兒（Miranda Kerr），以及大陸女星Angelababy與男星龔俊等，透過全新Lock系列創造多變風格，傳達時尚愛好者們不分性別、年齡、職業，勇敢做自己的精神。
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