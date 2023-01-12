Tiffany Lock席捲全球時尚名人 連Angelababy都被圈粉

源自紐約的美國珠寶品牌Tiffany & Co.，新世代經典Tiffany Lock全系列珠寶於2023年1月席捲全球，中性設計的珠寶不但重新詮釋了品牌的經典掛所設計，更串起團結和包容的精神。除了拍攝形象廣告時搶先上這款手鐲的全球品牌代言人、韓國女團BLACKPINK成員ROSÉ，隨著珠寶在台上市，台灣雙金影后賈靜雯、實力派戲劇男星楊祐寧、金鐘獎最佳主持天后小S與男神炎亞綸、連莊金曲獎的創作歌手HUSH、當紅社群名人莫莉Molly，與奧運金牌舉重女神郭婞淳等人，也都以獨具個人風格的特色，演繹Tiffany Lock系列具有前衛大膽的造型。

1950年代Tiffany設計出功能性掛鎖，時至今日，Tiffany再次以掛鎖為原型，以現代化、簡潔線條和突破性鎖扣機制為特色推出Tiffany Lock系列。其中最膾炙人口的手鐲配有工匠歷時一年精心開發的扣鉤，與Tiffany典藏的重要掛鎖功能遙相呼應，讓Tiffany Lock成為團結的象徵。甫一上市就受到許多國際巨星的喜愛，包括「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）、時尚名媛金卡達夏（Kim Kardashian）、知名歌手菲董（Pharrell Williams）、超級名模海莉鮑德溫（Hailey Bieber）、米蘭達可兒（Miranda Kerr），以及大陸女星Angelababy與男星龔俊等，透過全新Lock系列創造多變風格，傳達時尚愛好者們不分性別、年齡、職業，勇敢做自己的精神。 Tiffany Lock 18K金與白金鑲鑽手鐲，41萬5,000元。圖／Tiffany提供 實力派戲劇男星楊祐寧配戴Tiffany Lock系列作品。圖／Tiffany提供 主持天后小S配戴Tiffany Lock系列作品。圖／Tiffany提供 Tiffany Lock 18K金舖鑲鑽石手鐲，101萬元。圖／Tiffany提供 雙金影后賈靜雯配戴Tiffany Lock系列作品。圖／Tiffany提供 雙金影后賈靜雯配戴Tiffany Lock系列作品。圖／Tiffany提供 奧運金牌舉重女神郭婞淳配戴Tiffany Lock系列作品。圖／Tiffany提供 主持男神炎亞綸配戴Tiffany Lock系列作品。圖／Tiffany提供 女星Angelababy配戴Tiffany Lock系列作品。圖／Tiffany提供 主持天后小S與炎亞綸配戴Tiffany Lock系列作品。圖／Tiffany提供 中國男星龔俊配戴Tiffany Lock系列作品。圖／Tiffany提供 Tiffany Lock 18K白金與玫瑰金鑲鑽手鐲，41萬5,000元。圖／Tiffany提供 Tiffany Lock 18K白金鑲嵌十顆鑽手鐲，30萬9,000元。圖／Tiffany提供 實力派戲劇男星楊祐寧配戴Tiffany Lock系列作品。圖／Tiffany提供 當紅社群名人莫莉Molly配戴Tiffany Lock系列珠寶。圖／Tiffany提供 創作歌手HUSH配戴Tiffany Lock系列作品。圖／Tiffany提供

商品推薦