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萌兔迎春！7-ELEVEN推「Miffy漫遊歐洲精品快閃購、集點」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「Miffy漫遊歐洲精品快閃購／集點」活動推出辦公、外出兩大系列商品共19款實用周邊。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「Miffy漫遊歐洲精品快閃購／集點」活動推出辦公、外出兩大系列商品共19款實用周邊。圖／7-ELEVEN提供

兔年最萌代表－Miffy兔陪大家迎新年！7-ELEVEN自1月18日起展開「Miffy漫遊歐洲精品快閃購／集點」活動，以Miffy兔經典的可愛外表、治癒畫風結合代表荷蘭的鬱金香、風車的設計，推出辦公、外出兩大系列商品共19款實用周邊，399元以上商品更額外加贈玩玩兔米飛創意展門票買1送1優惠券，邀請粉絲春節到7-ELEVEN集點換購再到展覽踩點。此外，7-ELEVEN同步推出2023春節限定「限量Hello Kitty玩遊世界提袋」消費加購活動，共12款可愛又實用的提袋，粉絲必收。

來自荷蘭國寶級插畫大師迪克•布洛納筆下誕生的「米飛兔Miffy」，以可愛外表、簡單造型、鮮艷顏色、療癒畫風創造許多經典繪本，陪伴了全世界無數的兒童度過美好童年，更風靡超過半世紀。7-ELEVEN全店集點為迎接新春兔年到來，攜手大小朋友都喜愛的Miffy兔合作推出一系列實用又療癒周邊，1月18日下午3點起至1月22日展開5天的門市快閃購，讓粉絲免集點即可快速加購，首4日（1月18日至1月21日）還可搭配「錢兔似錦來BUY年」活動，滿額最高可立折125元。

7-ELEVEN「Miffy漫遊歐洲精品快閃購／集點」首推「限量立體大公仔存錢筒」，25cm立體經典造型，是存錢筒也可當擺設，共3款，門市快閃購消費不限金額每款加399元，1月23日下午3點起每款集滿6點加399元；「限量造型連帽大毛巾」可當毛巾或毛毯多用途，共2款，門市快閃購消費不限金額每款加399元，1月23日下午3點起每款集滿6點加399元；「限量雙層耐熱玻璃杯」內層立體造型，共3款隨機出貨，門市快閃購消費不限金額每個加199元，1月23日下午3點起每個集滿6點加199元；「限量立體絨毛擦手巾」吸水力強，不易掉毛，每組附兩條可拆式擦手巾方便替換， 共2款隨機出貨，門市快閃購消費不限金額每組加199元，1月23日下午3點起每組集滿6點加199元；「限量造型磁鐵板氣氛燈」為站立式磁鐵板，含壁燈功能，門市快閃購消費不限金額加799元，1月23日下午3點起集滿6點加799元；「限量造型摺疊和室椅」可5段調節，超厚海綿乘坐舒適，門市快閃購消費不限金額加999元，1月23日下午3點起集滿6點加999元；「限量35cm絨毛玩偶」附可拆式圍巾2入，可幫玩偶替換造型，門市快閃購消費不限金額加399元，1月23日下午3點起集滿6點加399元。

外出系列則首推「限量抽繩雙用大水桶包」，皮革束繩一拉即收，可拆式背帶可調整長度，搭配上超萌Miffy兔大臉設計，絕對是今年春節最萌穿搭配件，門市快閃購消費不限金額加499元，1月23日下午3點起集滿6點加499元；「限量皮革側背包」後側卡槽使用超方便，共2款，門市快閃購消費不限金額每款加299元，1月23日下午3點起每款集滿6點加299元；「限量立體造型多功能收納包」含獨立夾鍊內袋，可收納濕紙巾，共3款隨機出貨，門市快閃購消費不限金額每個加199元，1月23日下午3點起每個集滿6點加199元。

此外，三麗鷗當家一姊Hello Kitty也來陪粉絲迎兔年，1月18日至2月7日於7-ELEVEN門市消費不限金額，即可用99元加購2023春節限定「限量Hello Kitty玩遊世界提袋」（每筆消費僅限加購一次），共推出午餐袋、飲料提袋兩種袋型（隨機出貨），同時本次也加入錢兔似錦來BUY年會員滿額優惠活動，享有消費滿200元折25元或滿888元折125元；每種提袋分別推出英國、日本、韓國、美國、法國、澳洲共6款設計，是可愛兼具環保功能的療癒小物。

7-ELEVEN「Miffy漫遊歐洲精品快閃購／集點」推出「限量立體造型多功能收納包」，共3款隨機出貨，1月18日下午3點起至1月22日門市快閃購消費不限金額每個加199元，1月23日下午3點起每個集滿6點加199元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「Miffy漫遊歐洲精品快閃購／集點」推出「限量立體造型多功能收納包」，共3款隨機出貨，1月18日下午3點起至1月22日門市快閃購消費不限金額每個加199元，1月23日下午3點起每個集滿6點加199元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「Miffy漫遊歐洲精品快閃購／集點」推出「限量皮革側背包」，共2款，1月18日下午3點起至1月22日門市快閃購消費不限金額每款加299元，1月23日下午3點起每款集滿6點加299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「Miffy漫遊歐洲精品快閃購／集點」推出「限量皮革側背包」，共2款，1月18日下午3點起至1月22日門市快閃購消費不限金額每款加299元，1月23日下午3點起每款集滿6點加299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「Miffy漫遊歐洲精品快閃購／集點」推出「限量抽繩雙用大水桶包」，1月18日下午3點起至1月22日門市快閃購消費不限金額加499元，1月23日下午3點起集滿6點加499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「Miffy漫遊歐洲精品快閃購／集點」推出「限量抽繩雙用大水桶包」，1月18日下午3點起至1月22日門市快閃購消費不限金額加499元，1月23日下午3點起集滿6點加499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「Miffy漫遊歐洲精品快閃購／集點」推出「限量造型磁鐵板氣氛燈（可站立）」，1月18日下午3點起至1月22日門市快閃購消費不限金額加799元，1月23日下午3點起集滿6點加799元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「Miffy漫遊歐洲精品快閃購／集點」推出「限量造型磁鐵板氣氛燈（可站立）」，1月18日下午3點起至1月22日門市快閃購消費不限金額加799元，1月23日下午3點起集滿6點加799元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「Miffy漫遊歐洲精品快閃購／集點」推出「限量35cm絨毛玩偶」，1月18日下午3點起至1月22日門市快閃購消費不限金額加399元，1月23日下午3點起集滿6點加399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「Miffy漫遊歐洲精品快閃購／集點」推出「限量35cm絨毛玩偶」，1月18日下午3點起至1月22日門市快閃購消費不限金額加399元，1月23日下午3點起集滿6點加399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「Miffy漫遊歐洲精品快閃購／集點」推出「限量造型摺疊和室椅」，1月18日下午3點起至1月22日門市快閃購消費不限金額加999元，1月23日下午3點起集滿6點加999元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「Miffy漫遊歐洲精品快閃購／集點」推出「限量造型摺疊和室椅」，1月18日下午3點起至1月22日門市快閃購消費不限金額加999元，1月23日下午3點起集滿6點加999元。圖／7-ELEVEN提供
1月18日至2月7日於7-ELEVEN門市消費不限金額，即可用99元加購2023春節限定「限量Hello Kitty玩遊世界提袋」（每筆消費僅限加購一次），推出午餐袋、飲料提袋兩種袋型共12款隨機出貨。圖／7-ELEVEN提供
1月18日至2月7日於7-ELEVEN門市消費不限金額，即可用99元加購2023春節限定「限量Hello Kitty玩遊世界提袋」（每筆消費僅限加購一次），推出午餐袋、飲料提袋兩種袋型共12款隨機出貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自1月18日起展開「Miffy漫遊歐洲精品快閃購／集點」活動，推出一系列可愛又實用的周邊商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自1月18日起展開「Miffy漫遊歐洲精品快閃購／集點」活動，推出一系列可愛又實用的周邊商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自1月18日起展開「Miffy漫遊歐洲精品快閃購／集點」活動，以Miffy兔經典的可愛外表、療癒畫風陪大家迎新年。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自1月18日起展開「Miffy漫遊歐洲精品快閃購／集點」活動，以Miffy兔經典的可愛外表、療癒畫風陪大家迎新年。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「Miffy漫遊歐洲精品快閃購／集點」推出「限量造型連帽大毛巾」，共2款，1月18日下午3點起至1月22日門市快閃購消費不限金額每款加399元，1月23日下午3點起每款集滿6點加399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「Miffy漫遊歐洲精品快閃購／集點」推出「限量造型連帽大毛巾」，共2款，1月18日下午3點起至1月22日門市快閃購消費不限金額每款加399元，1月23日下午3點起每款集滿6點加399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「Miffy漫遊歐洲精品快閃購／集點」首推「限量立體大公仔存錢筒」，共3款，1月18日下午3點起至1月22日門市快閃購消費不限金額每款加399元，1月23日下午3點起每款集滿6點加399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「Miffy漫遊歐洲精品快閃購／集點」首推「限量立體大公仔存錢筒」，共3款，1月18日下午3點起至1月22日門市快閃購消費不限金額每款加399元，1月23日下午3點起每款集滿6點加399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「Miffy漫遊歐洲精品快閃購／集點」推出「限量立體絨毛擦手巾」，共2款隨機出貨，1月18日下午3點起至1月22日門市快閃購消費不限金額每組加199元，1月23日下午3點起每組集滿6點加199元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「Miffy漫遊歐洲精品快閃購／集點」推出「限量立體絨毛擦手巾」，共2款隨機出貨，1月18日下午3點起至1月22日門市快閃購消費不限金額每組加199元，1月23日下午3點起每組集滿6點加199元。圖／7-ELEVEN提供
1月18日至2月7日於7-ELEVEN門市消費不限金額，即可用99元加購2023春節限定「限量Hello Kitty玩遊世界提袋」（每筆消費僅限加購一次），推出午餐袋、飲料提袋兩種袋型共12款隨機出貨。記者陳立儀／攝影
1月18日至2月7日於7-ELEVEN門市消費不限金額，即可用99元加購2023春節限定「限量Hello Kitty玩遊世界提袋」（每筆消費僅限加購一次），推出午餐袋、飲料提袋兩種袋型共12款隨機出貨。記者陳立儀／攝影
Miffy兔陪大家迎新年！7-ELEVEN自1月18日起展開「Miffy漫遊歐洲精品快閃購／集點」活動。圖／7-ELEVEN提供
Miffy兔陪大家迎新年！7-ELEVEN自1月18日起展開「Miffy漫遊歐洲精品快閃購／集點」活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「Miffy漫遊歐洲精品快閃購／集點」推出「限量雙層耐熱玻璃杯」，共3款隨機出貨，1月18日下午3點起至1月22日門市快閃購消費不限金額每個加199元，1月23日下午3點起每個集滿6點加199元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「Miffy漫遊歐洲精品快閃購／集點」推出「限量雙層耐熱玻璃杯」，共3款隨機出貨，1月18日下午3點起至1月22日門市快閃購消費不限金額每個加199元，1月23日下午3點起每個集滿6點加199元。圖／7-ELEVEN提供
Miffy兔陪大家迎新年！7-ELEVEN自1月18日起展開「Miffy漫遊歐洲精品快閃購／集點」活動。圖／7-ELEVEN提供
Miffy兔陪大家迎新年！7-ELEVEN自1月18日起展開「Miffy漫遊歐洲精品快閃購／集點」活動。圖／7-ELEVEN提供

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