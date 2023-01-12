不用飛日本！藝人吳鳳帶全家體驗日本妖怪文化
「ゲゲゲの鬼太郎妖怪100物語」12/31在台北華山盛大開展，將己故妖怪博士水木茂老師的作品原汁原味空運來台，展覽內容以豐富的想像力描繪出各式妖怪們為主，除了展場高度還原妖怪出沒場景，更有栩栩如生的妖怪出現在展場裡。
台灣藝人吳鳳日前才從日本返台，趁著工作空檔也帶全家一同來朝聖。吳鳳常與粉絲分享自己獨特的育兒觀念，擁有四種流利外語能力的吳鳳，也常帶孩子飛到世界各地，接觸各種不同國家文化的剌激。這次帶孩子進場，也希望孩子能透過不同的方式認識世界各國文化。
除了藝人，吳鳳近年也努力發展更多元事業，除了出書、也自創品牌，產品更以自己女兒的名字命名，雖然吳鳳來自土耳其，但也己於2018順利歸化成台灣人，正式成為台灣女婿，他表示孩子們是自己的生活重心，有了他們生活、工作都更加努力，也期許新的一年能更加美好。
品牌：R & R Home
吳鳳 Rifat Facebook臉書專頁
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