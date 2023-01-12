限時3天！全家便利商店「SAKImoto嵜本玉米濃湯」兩杯75元

春節前最後一個週末，全家便利商店推出4大好康陪大家一起再撐一下，包含Let’s Café特大杯美式咖啡買1送1、SAKImoto嵜本玉米濃湯兩杯特價75元、多項零食餅乾限時優惠；另外還有奶酥界的愛馬仕－正面奶酥「You Are Good Enough正面禮盒」全通路獨家販售，以及Let’s Café咖啡複合店限定所有奶類現調飲品升級使用牧場直送4.0鮮乳，口感醇厚再升級。

全家便利商店1月13日至1月15日使用全盈+PAY支付，可享Let’s Café經典美式咖啡（特大杯，冰熱不限）買1送1。

沒時間準備過年伴手禮別擔心，即日起至1月15日全家便利商店會員於門市購買指定春節禮盒可享限時優惠，首推100%鮮乳坊鮮奶製作的「FMC手作鮮乳蛋捲禮盒」、網路人氣超夯的「Let’s Café好事花生夾餡蛋捲」，皆享特價319元（原價399元）；天然健康的「FMC五福臨門堅果禮盒」特價399元（原價499元）；「長榮航空機上嚴選果鋪物語米果」特價169元（原價219元），不管是過年自己開心吃或是與親朋好友分享都適合。

Let’s Café咖啡複合店限定，即日起奶類現調飲品全面升級，皆使用FamilyMart Collection牧場直送4.0鮮乳，嚴選台灣在地優質牧場，從牛隻管理到生產環節層層嚴格把關，使生乳品質高於國家最高A級標準。鮮乳100%無成分調整，單純天然無添加，保留鮮乳完整營養及風味。即日起至2月21日在Let’s Café咖啡複合店購買經典／單品咖啡搭配輕食櫃烘焙甜點享全品項半價優惠。

全家便利商店每週「康康五」好康別錯過！1月13日至1月15日限時3天推出溫熱暖胃的「SAKImoto嵜本玉米濃湯」兩杯特價75元（原價每杯65元）；另外還有芬達橘子汽水、泰山cheers氣泡水同品項買1送1，以及FMC牧場直送4.0鮮乳（900ml）2瓶特價139元（原價每瓶110元）；特趣巧克力焦糖香脆麥餅買2送2。

號稱奶酥抹醬界的愛馬仕－正面奶酥降臨全家便利商店，即日起正面奶酥「You Are Good Enough 禮盒」於全家便利商店「全+1商城」獨家限量販售，限量1,000盒，售價1,390元，即日起購買禮盒再加贈超可愛「吃到兔年年富紅包袋」，隨機贈送，數量有限送完為止。 全家便利商店1月13日至1月15日使用全盈+PAY支付，可享Let’s Café經典美式咖啡（特大杯，冰熱不限）買1送1。圖／全家便利商店提供 全家便利商店1月13日至1月15日限時3天推出溫熱暖胃的「SAKImoto嵜本玉米濃湯」兩杯特價75元（原價每杯65元）。圖／全家便利商店提供 全家便利商店1月13日至1月15日「康康五」推出5項限時好康。圖／全家便利商店提供 全家便利商店Let’s Café咖啡複合店限定，即日起奶類現調飲品全面升級，皆使用FamilyMart Collection牧場直送4.0鮮乳。圖／全家便利商店提供 全家便利商店Let’s Café咖啡複合店限定，即日起奶類現調飲品全面升級，皆使用FamilyMart Collection牧場直送4.0鮮乳。圖／全家便利商店提供 全家便利商店1月13日至1月15日「康康五」推出5項限時好康。圖／全家便利商店提供 奶酥抹醬界的愛馬仕－正面奶酥「You Are Good Enough 禮盒」於全家便利商店「全+1商城」獨家限量販售，限量1,000盒，售價1,390元。圖／全家便利商店提供 全家便利商店會員即日起至1月15日於門市購買指定春節禮盒可享限時優惠。圖／全家便利商店提供

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