限時3天！全家便利商店「SAKImoto嵜本玉米濃湯」兩杯75元

春節前最後一個週末,全家便利商店推出4大好康陪大家一起再撐一下,包含Let’s Café特大杯美式咖啡買1送1、SAKImoto嵜本玉米濃湯兩杯特價75元、多項零食餅乾限時優惠;另外還有奶酥界的愛馬仕-正面奶酥「You Are Good Enough正面禮盒」全通路獨家販售,以及Let’s Café咖啡複合店限定所有奶類現調飲品升級使用牧場直送4.0鮮乳,口感醇厚再升級。

全家便利商店1月13日至1月15日使用全盈+PAY支付,可享Let’s Café經典美式咖啡(特大杯,冰熱不限)買1送1。

沒時間準備過年伴手禮別擔心,即日起至1月15日全家便利商店會員於門市購買指定春節禮盒可享限時優惠,首推100%鮮乳坊鮮奶製作的「FMC手作鮮乳蛋捲禮盒」、網路人氣超夯的「Let’s Café好事花生夾餡蛋捲」,皆享特價319元(原價399元);天然健康的「FMC五福臨門堅果禮盒」特價399元(原價499元);「長榮航空機上嚴選果鋪物語米果」特價169元(原價219元),不管是過年自己開心吃或是與親朋好友分享都適合。

Let’s Café咖啡複合店限定,即日起奶類現調飲品全面升級,皆使用FamilyMart Collection牧場直送4.0鮮乳,嚴選台灣在地優質牧場,從牛隻管理到生產環節層層嚴格把關,使生乳品質高於國家最高A級標準。鮮乳100%無成分調整,單純天然無添加,保留鮮乳完整營養及風味。即日起至2月21日在Let’s Café咖啡複合店購買經典/單品咖啡搭配輕食櫃烘焙甜點享全品項半價優惠。

全家便利商店每週「康康五」好康別錯過!1月13日至1月15日限時3天推出溫熱暖胃的「SAKImoto嵜本玉米濃湯」兩杯特價75元(原價每杯65元);另外還有芬達橘子汽水、泰山cheers氣泡水同品項買1送1,以及FMC牧場直送4.0鮮乳(900ml)2瓶特價139元(原價每瓶110元);特趣巧克力焦糖香脆麥餅買2送2。

號稱奶酥抹醬界的愛馬仕-正面奶酥降臨全家便利商店,即日起正面奶酥「You Are Good Enough 禮盒」於全家便利商店「全+1商城」獨家限量販售,限量1,000盒,售價1,390元,即日起購買禮盒再加贈超可愛「吃到兔年年富紅包袋」,隨機贈送,數量有限送完為止。 全家便利商店1月13日至1月15日使用全盈+PAY支付,可享Let’s Café經典美式咖啡(特大杯,冰熱不限)買1送1。圖/全家便利商店提供 全家便利商店1月13日至1月15日限時3天推出溫熱暖胃的「SAKImoto嵜本玉米濃湯」兩杯特價75元(原價每杯65元)。圖/全家便利商店提供 全家便利商店1月13日至1月15日「康康五」推出5項限時好康。圖/全家便利商店提供 全家便利商店Let’s Café咖啡複合店限定,即日起奶類現調飲品全面升級,皆使用FamilyMart Collection牧場直送4.0鮮乳。圖/全家便利商店提供 全家便利商店Let’s Café咖啡複合店限定,即日起奶類現調飲品全面升級,皆使用FamilyMart Collection牧場直送4.0鮮乳。圖/全家便利商店提供 全家便利商店1月13日至1月15日「康康五」推出5項限時好康。圖/全家便利商店提供 奶酥抹醬界的愛馬仕-正面奶酥「You Are Good Enough 禮盒」於全家便利商店「全+1商城」獨家限量販售,限量1,000盒,售價1,390元。圖/全家便利商店提供 全家便利商店會員即日起至1月15日於門市購買指定春節禮盒可享限時優惠。圖/全家便利商店提供

