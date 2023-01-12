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肉多多火鍋連5天送肉盤／蛤蜊！刮再送龍蝦、牛小排

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
肉多多火鍋將再開設「台北西門店」與「高雄大順店」。圖／樂多多提供
肉多多火鍋將再開設「台北西門店」與「高雄大順店」。圖／樂多多提供

繼積極布局潛力城市之後，連鎖火鍋肉多多」在農曆年檔期再於台北、高雄兩大城市分別開設「台北西門店」與「高雄大順店」。為慶祝新店開幕，1月16日起限時5天至全台門店內用指定餐點，就可免費獲得「西班牙橄欖豬」或「鮮甜蛤蜊」1份。2月底前消費滿額就能獲得刮刮卡，有機會獲得龍蝦、美國牛小排的獎項，總價值4,500萬元。

看好國境解封人潮、商圈發展與民眾的消費習慣，本次肉多多兩間新門店均位於觀光人潮匯聚之地，更是首度插旗台北西門商圈。其中「台北西門店」將於1月16日開幕，「高雄大順店」則會1月22日正式開幕，增添當地火鍋愛好者的新選擇。隨著新店開幕，肉多多在台的門店數量也已達48間。

慶祝北高雙城新門店開幕，1月16日至1月20日期間，消費者到全台肉多多火鍋門店內用300元以上套餐 (不含湯底或清潔費)，同時參與拍照打卡活動，即免費招待「西班牙橄欖豬」或「鮮甜蛤蜊」1份，價值129元；另外為讓消費者一起沾沾新春喜氣，二月底前消費滿500元，即贈「開運刮刮卡」1張，有機會刮出龍蝦、美國牛小排等不同海陸食材，總價值達4,500萬元。

西班牙橄欖豬。圖／樂多多提供
西班牙橄欖豬。圖／樂多多提供
鮮甜蛤蜊。圖／樂多多提供
鮮甜蛤蜊。圖／樂多多提供

肉多多 火鍋 蛤蜊

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