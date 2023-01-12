紐約新銳時裝品牌抵台展售 早春系列重現極簡精神

因為重現90年代的紐約極簡格調，因而受到矚目的新銳品牌KHAITE，低調俐落設計卻不失性感，以精緻且耐穿的單品為主，默默的成為時尚工作者的最愛。此次，由複合式精品店ART HAUS獨家引進，在台展出最新早春系列，包括服裝與配件等全系列精選商品，讓消費者不用透過代買，也能同步體驗備受期待的設計。

KHAITE的早春系列重新平衡永恆魅力與紐約活力，這兩個對立的元素，所以服裝呈現出既現代又懷舊的氛圍之中，有著70、80年代初的黑暗且濃郁的魅力。如同當時的傳奇的Studio 54俱樂部那樣展示出新型態的享樂主義，於是KHAITE透過亮面皮革、緊身線條、金屬色絲線的寬褲和長版西裝外套，包裹在、銀兩色下，於黑暗世界中彼此碰撞出豔麗與優雅。整體而言早春系列充滿動態感服裝，強調速度感成為本季焦點，品牌也藉此展現全新的比例與面料深邃的紋理。而ART HAUS自即日起到2月9日為止，在台北信義新天地旗艦店中展售。

Gianni Chiarini Miss Marcella亮片斜背包7,900元。圖／Gianni Chiarini提供

除了KHAITE之外，義大利輕奢品牌Gianni Chiarini也在近期上架搭配漆皮、亮片等帶有光澤感素材的新包款，來幫穿搭添亮點。像是採用柔軟金屬感漆皮光澤小羊皮製成的Teen手提肩背包，搭配可拆卸的皮穿鍊金屬皮革交織短肩帶，兩側扣環扣起後可以手提方式使用。還有由綴滿亮片配飾皮革，可手提包或肩背的Marcella亮片包，於黑底加入多色亮片綴飾，展現華而不俗的丰采，輕鬆成為目光焦點。

Gianni Chiarini Teen手提肩背包11,000元。圖／Gianni Chiarini提供

KHAITE BALTON外套86,980元。圖／ART HAUS提供

KHAITE JERICHO上衣29,980元。圖／ART HAUS提供

KHAITE DRAWSTRING包69,980元。圖／ART HAUS提供

KHAITE COLLIE襯衫38,980元。圖／ART HAUS提供

商品推薦