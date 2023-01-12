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紐約新銳時裝品牌抵台展售 早春系列重現極簡精神

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
新銳品牌KHAITE，低調俐落設計卻不失性感，以精緻且耐穿的單品為主，默默的成為時尚工作者的最愛。圖／ART HAUS提供
新銳品牌KHAITE，低調俐落設計卻不失性感，以精緻且耐穿的單品為主，默默的成為時尚工作者的最愛。圖／ART HAUS提供

因為重現90年代的紐約極簡格調，因而受到矚目的新銳品牌KHAITE，低調俐落設計卻不失性感，以精緻且耐穿的單品為主，默默的成為時尚工作者的最愛。此次，由複合式精品店ART HAUS獨家引進，在台展出最新早春系列，包括服裝與配件等全系列精選商品，讓消費者不用透過代買，也能同步體驗備受期待的設計。

KHAITE的早春系列重新平衡永恆魅力與紐約活力，這兩個對立的元素，所以服裝呈現出既現代又懷舊的氛圍之中，有著70、80年代初的黑暗且濃郁的魅力。如同當時的傳奇的Studio 54俱樂部那樣展示出新型態的享樂主義，於是KHAITE透過亮面皮革、緊身線條、金屬色絲線的寬褲和長版西裝外套，包裹在、銀兩色下，於黑暗世界中彼此碰撞出豔麗與優雅。整體而言早春系列充滿動態感服裝，強調速度感成為本季焦點，品牌也藉此展現全新的比例與面料深邃的紋理。而ART HAUS自即日起到2月9日為止，在台北信義新天地旗艦店中展售。

Gianni Chiarini Miss Marcella亮片斜背包7,900元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Miss Marcella亮片斜背包7,900元。圖／Gianni Chiarini提供

除了KHAITE之外，義大利輕奢品牌Gianni Chiarini也在近期上架搭配漆皮、亮片等帶有光澤感素材的新包款，來幫穿搭添亮點。像是採用柔軟金屬感漆皮光澤小羊皮製成的Teen手提肩背包，搭配可拆卸的皮穿鍊金屬皮革交織短肩帶，兩側扣環扣起後可以手提方式使用。還有由綴滿亮片配飾皮革，可手提包或肩背的Marcella亮片包，於黑底加入多色亮片綴飾，展現華而不俗的丰采，輕鬆成為目光焦點。

Gianni Chiarini Teen手提肩背包11,000元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Teen手提肩背包11,000元。圖／Gianni Chiarini提供

KHAITE BALTON外套86,980元。圖／ART HAUS提供
KHAITE BALTON外套86,980元。圖／ART HAUS提供

KHAITE JERICHO上衣29,980元。圖／ART HAUS提供
KHAITE JERICHO上衣29,980元。圖／ART HAUS提供

KHAITE DRAWSTRING包69,980元。圖／ART HAUS提供
KHAITE DRAWSTRING包69,980元。圖／ART HAUS提供

KHAITE COLLIE襯衫38,980元。圖／ART HAUS提供
KHAITE COLLIE襯衫38,980元。圖／ART HAUS提供

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