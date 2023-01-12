陳庭妮帶逛玩台北 Michael Kors「小紅包」時髦伴走跳

再剩一周就要過年，人氣女星陳庭妮與Michael Kors合作，釋出一只開箱台北的帶逛影片，影片中除帶人「掃過」台北最潮、最有年味、最時髦的街道小徑，更有一款附有金色鏈條的「小紅包」隨身隨行、時髦走跳。

在這只短影片中，只見陳庭妮走過了赤峰街潮流咖啡小店、迪化街逛年貨、新古典主義的博物館，最後更在大稻埕碼頭遠眺夜景，堪稱一次網羅台北最古老、但也最新潮的城市走跳一日遊，值得景點筆記。也是在走跳的同時，讓人發現陳庭妮身上最搶眼的當屬一款出自Michael Kors農曆新年膠囊系列的紅色包款，日前中國女星高圓圓也曾使用相似設計的不同包款，品味有志一同。

原來這款包包出自Michael Kors的Parker「帝國包」，側邊除有品牌縮寫MK字樣的Empire金屬配飾，結合皮革與鏈條的皮穿鍊設計更加時髦有型，訂價25,500元。而影片中陳庭妮更穿上了農曆新年膠囊系列的紅白皮盤格上衣與小白鞋，其中紅與白的棋盤格帶有輕微的龐克街頭風，但卻清新搶眼，同系列另有男女裝款式；該系列配件另有墨鏡兔子皮革掛飾、LOGO皮革休閒鞋與Hudson皮革黑駝棋盤格斜背包，將僅在農曆年前後，期間限定販售。 Hudson皮革黑駝棋盤格斜背包，15,700元。圖／Michael Kors提供 紅色格紋圓領上衣，17,500元。圖／Michael Kors提供 除了發表影片，陳庭妮並在IG感性發文，「今年讓我們一起換上吧!!!在10天假期裡放慢腳步，走進大街小巷，好好感受幸福。」圖／Michael Kors提供 墨鏡兔子皮革掛飾，3,500元。圖／Michael Kors提供 Parker紅色鍊條斜背包，25,500元。圖／Michael Kors提供

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