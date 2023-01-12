編織、拼接、柔軟 TOD'S 23早春巧秀義式輕奢

TOD’S推出2023早春系列，品牌創意總監Walter Chiapponi嘗試從男裝衣櫥裡找到靈感、打造出2023的早春女裝。全系列以1990年代的簡約與中性輪廓為基礎，結合編織、異材質拼接等手法，進而型塑了義式風格的都會剪影。

23早春單品包含了長版的Trench Coat、自男裝襯衫改造而成的連身裙、獵裝式外套，以及飛行員外套 。短版的皮夾克在手軸補丁處點綴以TOD’S經典的gommino豆豆設計，此外長版的Trench Coat則在背面、側肩處拼接上皮革，展現出異材質的複合魅力。

原來色彩和材質的拼接帶來了能量的激盪，例如1T拼接材質休閒鞋與Kate丹寧樂福鞋，其中後者先以不同的丹寧營造出色澤深淺變化、再以皮革滾邊強化了優渥質感；T Timeless編織條紋托特包的編織手法頗有春夏的輕鬆寫意，同時再削去了重量感，讓上街走跳更為輕盈。

黑色木屐涼鞋與厚底涼鞋則讓腳趾、腳後跟大方「透氣」，其中木屐帶有增高效果，厚底涼鞋再附有調整用的金色金屬釦飾，從早春到仲夏、輕快走跳，全系列已於TOD’S官方網站、全台專賣店正式上市。 黑色厚底涼鞋，33,000元。圖／TOD'S提供 TOD’S推出2023早春系列，以1990年代的簡約與中性輪廓，型塑出義式風格的都會剪影。圖／TOD'S提供（合成圖） Kate丹寧樂福鞋，29,500元。圖／TOD'S提供 T Timeless編織條紋特包，12萬2,500元。圖／TOD'S提供 T Timeless肩背手提包，56,900元。圖／TOD'S提供

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