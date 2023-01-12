草莓＋多多！WAT草苺多多綠氣泡雞尾酒全家便利店開賣

冬天正是草莓控最愛的季節，總是創造驚喜新口味的WAT，推出首支季節限定酒款——草苺多多綠氣泡雞尾酒，香氣討喜的草莓果汁遇上酸甜濃醇的多多，再添加綠茶獨特清香的風味和4%微酒感，建議售價59元，期間限定3件85折，即日起於全家便利商店搶先上架。

「WAT草苺多多綠氣泡雞尾酒」的罐身設計，以可愛的草莓笑臉為春天帶來正面開心能量，莓紅色調罐身搭配春節賀歲更是好運首選。喝上一口WAT草苺多多綠氣泡雞尾酒，讓你沉醉於莓果香芳不膩的酸甜滋味中，微醺飲料不但創造絕妙口感，夢幻的粉紅色系，更讓人無法抗拒。趕緊為新年團聚備上一手WAT氣泡雞尾酒，金紅雙罐擺放家裡喜氣又好喝，讓這個冬季微醺在香甜草莓和多汁甜桃的茶酒氛圍裡。

此外，同樣是4%低酒精濃度的「WAT 甜桃紅烏龍氣泡雞尾酒」，具有濃濃的紅茶香氣，一口飲下後搭著豐富的氣泡於喉韻留下深刻的台東紅烏龍滋味，與多汁甜桃完美搭配，譜出溫柔多層次的清甜口感，韻味十足，已於年前上市熱賣中。 喝上一口WAT草苺多多綠氣泡雞尾酒，讓你沉醉於莓果香芳不膩的酸甜滋味中。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 WAT首支季節限定酒款——草苺多多綠氣泡雞尾酒，建議售價59元。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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