草莓＋多多！WAT草苺多多綠氣泡雞尾酒全家便利店開賣
冬天正是草莓控最愛的季節，總是創造驚喜新口味的WAT，推出首支季節限定酒款——草苺多多綠氣泡雞尾酒，香氣討喜的草莓果汁遇上酸甜濃醇的多多，再添加綠茶獨特清香的風味和4%微酒感，建議售價59元，期間限定3件85折，即日起於全家便利商店搶先上架。
「WAT草苺多多綠氣泡雞尾酒」的罐身設計，以可愛的草莓笑臉為春天帶來正面開心能量，莓紅色調罐身搭配春節賀歲更是好運首選。喝上一口WAT草苺多多綠氣泡雞尾酒，讓你沉醉於莓果香芳不膩的酸甜滋味中，微醺飲料不但創造絕妙口感，夢幻的粉紅色系，更讓人無法抗拒。趕緊為新年團聚備上一手WAT氣泡雞尾酒，金紅雙罐擺放家裡喜氣又好喝，讓這個冬季微醺在香甜草莓和多汁甜桃的茶酒氛圍裡。
此外，同樣是4%低酒精濃度的「WAT 甜桃紅烏龍氣泡雞尾酒」，具有濃濃的紅茶香氣，一口飲下後搭著豐富的氣泡於喉韻留下深刻的台東紅烏龍滋味，與多汁甜桃完美搭配，譜出溫柔多層次的清甜口感，韻味十足，已於年前上市熱賣中。
🔯2023年星座運勢一次看
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言