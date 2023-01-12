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春節假期人「團圓」 保持平坦腹部 健身業者教4招
農曆春節將到，許多人聚餐吃美食機會多，健身業者教大家練4招，可保持腹部平坦，拍照不需再修圖，這4種運動在家就能做。
World Gym專業教業訓練教官Xin建議，趁過年前、先瘦一點，訓練菜單可加入這4個瘦肚子動作，提升肌肉量、甩去體脂肪，讓你過年期間，團圓拍照，看起來不會太圓。
4個居家運動包括抬腳卷腹，採躺姿，雙手放在身體兩側，雙腿併攏，稍微抬離地面，吸一口氣預備，吐氣時發力抬起雙腿，讓臀部離開地面，再慢慢回到起始位置，重複動作。
屈膝鐘擺，採躺姿，雙手向身體兩側打開，手掌貼地幫助身體穩定，先將雙腳屈膝併攏，抬起雙腿。吸氣預備，吐氣時讓雙腳緩慢地輪流往左右側移動。
空中踢腿，採躺姿，雙手抱頭、抬起雙腳，讓大腿和小腿都離開地面，雙腳上下交替擺動，重複動作，過程中記得保持自然的呼吸節奏。
摸膝卷腹，採躺姿，雙腳屈膝，膝蓋和腳尖成一直線，吸氣預備，吐氣時將身體卷起，並抬起肩膀和上背，雙手往前延伸碰到膝蓋。
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