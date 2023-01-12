春節假期人「團圓」 保持平坦腹部 健身業者教4招

延續了慶祝品牌創立17周年的精神，由天王周杰倫擔任創意總監的潮牌PHANTACi跨界與美式鞋履品牌Cole Haan合作，顛覆其經典鞋款，紛紛換上亮眼桃紅大底，頓時變成炙手可熱的潮鞋。而ASICS Sportstyle為了GEL-LYTE V系列推出30周年，特別打造全新鞋款，獨創配色使人不想錯過。

2023-01-11 19:12