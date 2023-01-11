新春抽「免費喝365天」！功夫茶「金鑽鳳梨冰茶2杯88」
迎接兔年到來，連鎖手搖飲「KUNG FU TEA 功夫茶」推出滿額刮刮卡活動，有機會獲得「免費喝365天」的最大優惠，還有機會獲得「免費喝30天」、Nintendo Switch Lite、Apple Airpods 3等不同贈禮。另外門市還有推出限量兔年年曆、嗨小強聯名LINE貼圖、金鑽鳳梨冰茶2杯88元等不同優惠，開工日當天，並有加送「買1送1優惠券」等不同優惠。
即日起至2月5日期間，至功夫茶消費滿120元就可獲得刮刮卡1張，每張刮刮卡氛圍「開運專區」與「功夫加碼」。只要刮開開運專區，就有機會獲得「免費喝365天」的最大獎項，另外免費喝30天、Nintendo Switch Lite、Apple Airpods 3、小米手環 6等贈禮。「功夫加碼」則有機會獲得飲料兌換券、折價券與週邊商品。
同時在門市也提供免費贈送的限量兔年年曆，另外功夫茶也與畫家嗨小強聯名推出LINE貼圖，前30組購買者，可直接獲得30元抵用券。同時功夫茶也推出「金鑽鳳梨冰茶2杯88元」的限時優惠。1月30日開工日當天，也針對會員推出「功夫茶王買1送1」優惠券，限量3,000份，送完為止。
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