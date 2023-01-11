快訊

廣州一輛BMW衝撞人群「反覆碾壓」後撒錢 釀5死13傷

新春抽「免費喝365天」！功夫茶「金鑽鳳梨冰茶2杯88」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
功夫茶針對新年檔期推出刮刮卡活動，有機會「365天免費喝」。圖／功夫茶提供
功夫茶針對新年檔期推出刮刮卡活動，有機會「365天免費喝」。圖／功夫茶提供

迎接兔年到來，連鎖手搖飲「KUNG FU TEA 功夫茶」推出滿額刮刮卡活動，有機會獲得「免費喝365天」的最大優惠，還有機會獲得「免費喝30天」、Nintendo Switch Lite、Apple Airpods 3等不同贈禮。另外門市還有推出限量兔年年曆、嗨小強聯名LINE貼圖、金鑽鳳梨冰茶2杯88元等不同優惠，開工日當天，並有加送「買1送1優惠券」等不同優惠。

即日起至2月5日期間，至功夫茶消費滿120元就可獲得刮刮卡1張，每張刮刮卡氛圍「開運專區」與「功夫加碼」。只要刮開開運專區，就有機會獲得「免費喝365天」的最大獎項，另外免費喝30天、Nintendo Switch Lite、Apple Airpods 3、小米手環 6等贈禮。「功夫加碼」則有機會獲得飲料兌換券、折價券與週邊商品。

同時在門市也提供免費贈送的限量兔年年曆，另外功夫茶也與畫家嗨小強聯名推出LINE貼圖，前30組購買者，可直接獲得30元抵用券。同時功夫茶也推出「金鑽鳳梨冰茶2杯88元」的限時優惠。1月30日開工日當天，也針對會員推出「功夫茶王買1送1」優惠券，限量3,000份，送完為止。

兔年 貼圖 開運

延伸閱讀

傳蘋果行動裝置 2024年起改採自家特製面板

國民三明治0元！洪瑞珍北車概念店「開幕送三明治、吐司」 連續3天、每日2場免費送

蘋果計畫2024年開始自製顯示器 以取代三星

警察擋財？桃園老翁氣：被騙是我的事 208萬老本險沒了

相關新聞

米其林1月新入選公布 「承家、阿文米粿、吃麵吧」入列

時序來到2023年元月第二個星期三，又到了米其林評審員每月分享台灣值得推薦的餐廳新名單的日子。本月共有3家餐廳新入選《臺...

新春抽「免費喝365天」！功夫茶「金鑽鳳梨冰茶2杯88」

迎接兔年到來，連鎖手搖飲「KUNG FU TEA 功夫茶」推出滿額刮刮卡活動，有機會獲得「免費喝365天」的最大優惠，還...

過年心靈充電書單先準備 誠品閱讀職人大賞公布

「誠品閱讀職人大賞」是誠品提供暢銷榜以外的專業選書，最新票選得獎名單公布，台灣首位榮獲日本芥川獎得主李琴峰以《彼岸花盛開...

PHANTACi又跨界把正裝鞋也變潮！衝突感亮眼桃紅大底好生火

延續了慶祝品牌創立17周年的精神，由天王周杰倫擔任創意總監的潮牌PHANTACi跨界與美式鞋履品牌Cole Haan合作，顛覆其經典鞋款，紛紛換上亮眼桃紅大底，頓時變成炙手可熱的潮鞋。而ASICS Sportstyle為了GEL-LYTE V系列推出30周年，特別打造全新鞋款，獨創配色使人不想錯過。

一筆入魂 萬寶龍推全新大師傑作系列149弧形筆尖

現今書寫的工具何其多，從筆電、相機、畫筆到數位社群軟體...其實都能廣義地紀錄與「譜寫」，但鋼筆摩擦過紙張的同時，獨特觸...

Calvin Klein、Peach John 教你把開運紅色內著穿出性感與俏皮

為慶祝即將到來的農曆新年，Calvin Klein特別推出兔年新春限定系列，其中最不可錯過的就是underwear產品。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。