過年心靈充電書單先準備 誠品閱讀職人大賞公布

「誠品閱讀職人大賞」是誠品提供暢銷榜以外的專業選書，最新票選得獎名單公布，台灣首位榮獲日本芥川獎得主李琴峰以《彼岸花盛開之島》及《北極星灑落之夜》兩部作品，獲誠品書店職人票選「年度最期待作家」；既是魚販也是作家的林楷倫首部作品《偽魚販指南》獲得「年度新人」，是台灣第一本真人實事的魚販寫作，將魚市裡的人情世故和身不由己於書中真情流露。

首屆「最佳說書人」得主為謝哲青，將走遍世界各地的珍藏物件，結合文學、藝術與旅行，每周三於節目分享來自遠方的有趣故事，以親切且無距離感的口吻，陪伴聽眾用想像飛越國界，用聆聽的方式吸收廣闊知識。

「年度最期待作家」由旅日台籍作家李琴峰獲得，得獎原因在於作品巧妙揉合各種性別、語言、文化等元素創作，尤其是《彼岸花盛開之島》一書中以中文、日文、台語及琉球語在小說中自創3種語言，透露著其深厚的文化底蘊，更期待李琴峰書寫的無限可能。

李琴峰開心分享：「從學生時代，誠品書店是我心靈的桃花源，成為作家以後，誠品書店是可靠的工作夥伴，在這個時代，作為一個作家還能夠被『期待』，不論原因為何，都使我深感榮幸，希望這個獎項能幫助作品邂逅更多讀者。」

喜獲「年度新人」的魚販作家林楷倫透過首部作品《偽魚販指南》從職業道出家族樣貌、體悟人生百態，不但滿足了讀者對魚販的好奇，也帶來許多意料之外的想法與苦澀，從一開始充滿「不得不」的偽魚販，到想通世上沒有不需持續學習的事，既然不愛的都能做好，那還有什麼事做不到？對命運坦然並不代表認輸，而是能更堅韌的展現柔軟。

另外，「書店職人最想賣」獎項由《吉卜力電影完全指南》拿下，打破兒時對系列動畫作品的刻板印象，跟著書中詳盡的劇情解析，深刻體會其中關於成長的各種面貌，唯有在經歷生活以後，才能看出那些看似童趣的情節，原來都蘊含著我們與現實世界的拉扯，以及對夢想與愛的渴望。

「最想說服爸媽買」獎項由日本幽默繪本大師吉竹伸介的《逃離吧！腳就是用來跑的》拿下，用最直白的圖文鼓勵你逃離那些惡意傷害

，因為生活中還有許多美好的事物值得相逢。遠在日本的作者也捎來感謝並表示：「『逃離』和『尋找』對於保護自己和尋覓自我來說，是非常重要的事情，如果這本書能成為你思考未來時的工具之一，我會非常高興。」

「誠品閱讀職人大賞」得獎書展即日起至2/16於全台誠品書店及誠品線上展開，推出單本7.9折起、三本7.5折起，還有系列講座陸續登場。 李琴峰以《彼岸花盛開之島》及《北極星灑落之夜》兩部作品奪下「年度最期待作家」。圖／誠品提供 李琴峰以《彼岸花盛開之島》及《北極星灑落之夜》兩部作品奪下「年度最期待作家」。圖／誠品提供 魚販作家林楷倫以首部作品《偽魚販指南》榮獲「年度新人」作家。圖／誠品提供 麥可．里德、傑克．康寧漢《吉卜力電影完全指南》獲得「書店職人最想賣」獎項。圖／誠品提供 日本幽默繪本大師吉竹伸介的《逃離吧！腳就是用來跑的》拿下「最想說服爸媽買」 獎項。圖／誠品提供

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