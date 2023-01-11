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PHANTACi又跨界把正裝鞋也變潮！衝突感亮眼桃紅大底好生火

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
潮牌PHANTACi跨界與美式鞋履品牌Cole Haan合作，顛覆其經典鞋款，紛紛換上亮眼桃紅大底，頓時變成炙手可熱的潮鞋。圖／PHANTACi提供
潮牌PHANTACi跨界與美式鞋履品牌Cole Haan合作，顛覆其經典鞋款，紛紛換上亮眼桃紅大底，頓時變成炙手可熱的潮鞋。圖／PHANTACi提供

延續了慶祝品牌創立17周年的精神，由天王周杰倫擔任創意總監的潮牌PHANTACi跨界與美式鞋履品牌Cole Haan合作，顛覆其經典鞋款，紛紛換上亮眼桃紅大底，頓時變成炙手可熱的潮鞋。而ASICS Sportstyle為了GEL-LYTE V系列推出30周年，特別打造全新鞋款，獨創配色使人不想錯過。

PHANTACi和Cole Haan合作鞋款，被命名為mr. PHORTY系列，顧名思義就是以PHANTACi的「PHORTY」服裝系列為靈感，呈現男性的成熟和都市風格。聯名系列採用了Cole Haan的牛津鞋和運動鞋為基礎，設計概念是以新的角度挑戰傳統，並顏色和鞋身上同時保留了PHANTACi的招牌元素，以及Cole Haan經典風格。5.ZERØGRAND WRK運動鞋代表了都市風格，結合PHANTACi粉色雙密度鑽石衝孔中底和專利縫隙貼邊結構帶來充分的緩震性能，黑色混合材質鞋面堆疊層次感。但最吸引人的莫過是系列中的ØriginalGrand Wingtip牛津鞋，採用創新混合輪廓，將傳統正裝鞋面與帶凹槽的運動大底結合，採取麂皮、荔枝皮、漆皮三種皮革拼接，以及PHANTACi的專利大底，並保留原有的輕量及減震機能，提供保護和舒適性。

ASICS Sportstyle GEL-LYTE V系列RE:MATERIAL鞋，4,580元。圖／ASICS提供
ASICS Sportstyle GEL-LYTE V系列RE:MATERIAL鞋，4,580元。圖／ASICS提供

ASICS Sportstyle以1993年代表跑鞋為基礎，從過去系列中找尋適合元素，將其組合再造出全新GEL-LYTE V系列30周年鞋款：RE:MATERIAL及RE:COLLABORATION。靈感來自於設計師在製鞋過程當中，將剩餘材料與裁切後的皮料進行重製組合的RE:MATERIAL鞋，鞋面融合過往鞋款出現過的絨布、皮革、網眼面料，更在全新中底結構中加入至少20%回收材料，細節皆為環境永續考量。而RE:COLLABORATION鞋，靈感來自歷年來30款不同GEL-LYTE V系列的特徵，融合各種材料和顏色，並讓中底在維持舒適性能的情況下持續追求永續再造。

ASICS Sportstyle GEL-LYTE V系列RE:COLLABORATION，4,580元。圖／ASICS提供
ASICS Sportstyle GEL-LYTE V系列RE:COLLABORATION，4,580元。圖／ASICS提供

PHANTACi和Cole Haan聯名mr. PHORTY系列ØriginalGrand Wingtip牛津鞋，8,800元。圖／PHANTACi提供
PHANTACi和Cole Haan聯名mr. PHORTY系列ØriginalGrand Wingtip牛津鞋，8,800元。圖／PHANTACi提供

PHANTACi和Cole Haan聯名mr. PHORTY系列5.ZERØGRAND WRK運動鞋，9,800元。圖／PHANTACi提供
PHANTACi和Cole Haan聯名mr. PHORTY系列5.ZERØGRAND WRK運動鞋，9,800元。圖／PHANTACi提供

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