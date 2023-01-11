一筆入魂 萬寶龍推全新大師傑作系列149弧形筆尖

現今書寫的工具何其多，從筆電、相機、畫筆到數位社群軟體...其實都能廣義地紀錄與「譜寫」，但鋼筆摩擦過紙張的同時，獨特觸感卻在指尖留下了動容回饋。萬寶龍推出新款「149弧形筆尖」，為單純的書寫，賦予更富樂趣的感動瞬間。

每一款筆尖由於軟硬不同、特性不同，自然也有合適書寫的對應語言。新款「弧形筆尖」具有45度磨削的特色，更為合適複雜的中文、日文書法，以及素描與繪畫設計。而一旦彎尖被施以不同的角度或技法，便能在紙張上呈現寬橫細豎的不同線條，甚至將筆尖倒轉運用，更可創造出格外細膩的細線，展現倒行逆寫的奇特況味。

本次新推出的Au750/18K純金彎尖，則運用在品牌經典的「大師傑作系列」珍貴樹脂鋼筆上。其筆尖前緣除了有象徵白朗峰海拔高度的4810數字，中段並有著三道波浪般線條，也像展現了 「149弧形筆尖」的書寫特色：在停頓、前進、轉彎之處，結合下筆的輕重緩急，讓意念寄生、一筆入魂。 Au750/18K純金彎尖前緣除了有4810數字，中段並有著三道波浪般的線條，也像展現了獨特的書寫特色。圖／萬寶龍提供 大師傑作系列書法149弧形筆尖鋼筆，價格店洽。圖／萬寶龍提供 身為書寫工具的第一名家，萬寶龍正是以鋼筆和經典白色六芒星聞名於世。圖／萬寶龍提供

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