Calvin Klein、Peach John教你把開運紅色內著穿出性感與俏皮

為慶祝即將到來的農曆新年，Calvin Klein特別推出兔年新春限定系列，其中最不可錯過的就是underwear產品。而Peach John則認為趁著春節大掃除衣櫃，也要讓內在美煥然一新，以洋紅色為主打，推薦一系列美型內著。黛安芬（Triumph）呈獻AQUA水感動系列新品，延續經典水波襯墊溫柔集中效果，為這季帶來喜氣與活力。

Calvin Klein的新春限定系列以俏皮兔子為主題，採用紅色、粉色、金色和藍色等鮮豔色調，傳遞出濃厚節慶氣氛。提供包括了牛仔褲、飛行員夾克、毛衣、針織衫等單品選擇，但首推的還是內衣產品，除了必備應景的紅色款之外，Calvin Klein還結合兔子圖騰印花，並邀請了鮮肉男、女模們詮釋，顛覆總給人老派感受的傳統年節設計，展現出性感與活力。Peach John則呼應全球色彩權威機構PANTONE公布2023年度代表色「Viva Magenta萬歲洋紅」的概念，在此刻推出新色超彈力Just合身自在無鋼圈內衣，既有著喜氣感外觀，同時罩杯內側材質添加玻尿酸，讓保水度升級，加上有如吸附肌膚般包覆著胸部的Q彈合身襯墊賦予舒適性，無鋼圈的輕盈感、收束副乳與集中托高的美胸塑型力，最適合工作壓力大的妳。

Calvin Klein推出兔年新春限定系列內衣。圖／Calvin Klein提供

AQUA水感動系列是黛安芬長年熱銷的款式之一，其中的AQUA JADE翡翠水感動內衣，更是新年應景、開運必備。品牌以翡翠木為設計靈感，主打舒適透氣、舒適集中，利用Bra Air呼吸罩杯內含輕盈水波襯墊來烘托胸型；一體成形的彈力蕾絲溫柔包覆，提供穩定支撐，結合無縫與隱形美邊設計，兼具服貼無痕與時尚風格。而且新的一年到來，黛安芬還推出象徵熱情與喜悅的質感紅色系，讓人自信迎接一整年的好運勢。

Calvin Klein推出兔年新春限定系列內衣。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein推出兔年新春限定系列內衣。圖／Calvin Klein提供

黛安芬AQUA JADE翡翠水感動內衣2,180元、平口三角配褲840元。圖／Triumph提供

Peach John超彈力Just合身自在無鋼圈內衣1,190元、內褲490元。圖／Peach John提供

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