米其林1月新入選公布 「承家、阿文米粿、吃麵吧」入列

時序來到2023年元月第二個星期三，又到了米其林評審員每月分享台灣值得推薦的餐廳新名單的日子。本月共有3家餐廳新入選《臺北、臺中、臺南 & 高雄米其林指南》，分別是台北的「承家」，以及台南的「阿文米粿」與「吃麵吧」。列入每月新入選的餐廳，未來將可能獲得星級等其他肯定，不妨趁早列入口袋名單，搶先一試。

位於台北中山區的台菜餐廳「承家」，是一家只有3桌的餐廳，2022年才新開幕。主廚曾於老字號台菜餐廳工作，自立門戶後以自身名字「承家」命名。米其林評審員指出，桂花蝦仁將雞蛋、筍絲與新鮮白蝦拌炒，搭配美生菜享用，別有一番風味。餐廳只收現金，必須提前訂位，並透過社群平台預訂菜餚。

「阿文米粿」就位於台南中西區保安路上，老闆在2016年為了延續奶奶的烹飪手藝而創立。米粿提供5種吃法，米其林評審員推薦搭配筍絲肉醬汁的招牌米粿，嗜辣者不妨添加店家特製的辣椒醬。

同樣位於台南市中西區保安路上的「吃麵吧」，有法料經驗的主廚兼老闆因家人愛吃麵而返鄉開設麵館。他將歐陸料理技法融入台式餐點，大量採用西式醬汁與香料，令人耳目一新。米其林評審員推薦炙燒牛舌松露醬拌麵，醬汁以松露與芥末調配而成，滋味創新，也建議點選每日製作的涼拌小菜佐餐，或來一份焦糖起司布丁為餐點作結。 「承家」提供臺灣傳統菜餚、各式雞湯菜色。圖／摘自米其林官網 「阿文米粿」將米粿先蒸再煎至金黃酥脆，香氣襲人。圖／摘自米其林官網

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