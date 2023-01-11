LVMH WATCH WEEK／ZENITH天際線推中性尺寸 鏤空星面盤
2023年一月初於新加坡舉辦的第四屆LVMH Watch Week，LVMH 集團旗下品牌寶格麗（Bulgari）、宇舶表（Hublot）、豪雅表（Tag Heuer），以及製表品牌真力時（Zenith）。本季發表聚焦於2022年推出的都會風格DEFY Skyline天際線系列腕表，為既有的41毫米款式推出更豐富的選擇：DEFY Skyline Skeleton以別具特色特色的對稱鏤空美學展現經典機芯結構之美，並推出藍、綠、粉色的全新36毫米中性尺寸與系列首個專賣店限定款。訴求戶外曠野的DEFY Extreme則推出以玉髓為素材的DEFY Extreme Glacier冰川腕表，展現品牌冒險進取的DNA。
DEFY Skyline Skeleton天際線系列鏤空腕表延續去年41毫米款式的規格，鏤空版本則調整機芯位置，創造出此和諧對稱的鏤空四芒星，呼應1960年代的真力時「雙 Z」標誌，因此原本9點鐘位置的1/10 秒小盤來到6點中的位置，並取消日期顯示，以展現啞光、緞光打磨及拋光潤飾層次分明的機芯結構，提供黑色與藍色兩種型號。 天際線系列也迎來品牌首個專賣店限定款，碳灰色表盤上點綴玫瑰金鐫刻圖案，歷史感的四芒星標與玫瑰金指針和時標相呼應。
而針對日常配搭，DEFY Skyline天際線系列腕表推出全新的36毫米中性版本，外觀保有原本41毫米款的所有特色，換上ELITE自動機芯，並一口氣推出三色面盤選擇：除與41毫米版本相呼應的金屬深藍色，還有首度在DEFY系列亮相的粉紅色和亮綠色。三色均提供表圈鑲鑽或不鑲鑽的款式；和所有的DEFY Skyline天際線系列一樣，搭載快拆錶帶系統，購買時提供可自行精鋼表鍊和呼應表盤色調的橡膠表帶，更百搭多變。
DEFY Extreme腕表是極端環境為靈感的系列，以品牌史上最強韌的1/100計時腕表融合天然寶石，在2021年曾推出DEFY Extreme Desert沙漠曠野腕表，此次曝光的是系列的第二個版本冰川腕表，鈦金屬表殼配上玉髓（半透明的水晶）製作的保護按鈕和表圈，每一枚腕表的玉髓都擁有獨一無二的紋理和色澤。腕表搭載El Primero 1/100 秒高振頻自動上鍊計時機芯，計時盤以寒冷的冰川為主題，以經過磨砂處理的透明藍寶石製作，外觀猶如薄冰。隨附快拆的黑色Velcro魔術貼表帶和白色橡膠表帶。
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