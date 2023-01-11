LaLaport台中1/17「南館」試營運 日系品牌「大」團結

位於台中市東區、三井不動產集團在台灣首座親子複合式購物中心「LaLaport」，商場分為「北館」與「南館」近300家廠商品牌，其中「南館」將搶在春節前夕於1月17日先行展開試營運，預計今年春季，南館＋北館正式開幕。

「LaLaport台中」南北館店鋪面積超過2萬坪，南館共40間品牌以大型店為主，可以幾乎是日系品牌群聚，包括日本人氣連鎖大型超市、以肉品專賣店聞名的「LOPIA」海外首店；在日本擁有約200家店舖的遊戲中心「GiGO」首登台；「UNIQLO」與「GU」雙品牌以及「MUJI無印良品」、「niko and ...」、「NITORI宜得利家居」、「akachan honpo​阿卡將本舖」等大型生活店。除了「HANDS台隆手創館」、「客美多咖啡」、「饗食天堂」預計在2月陸續開幕外，南館其他品牌都會在1月17日試營運見客。

三井不動產集團副總經理川邊直樹指出，LaLaport定位是讓民眾度過一整天，提供購物、生活、娛樂，對親子與長者友善，每天都可以來的商場。觀察到台灣人逛街一定會吃美食，因此餐飲占比達25%，高於日本LaLaport餐飲配置，除了引進3～4間遊戲中心，也有剪髮、按摩等服務店型。正式開幕時，LaLaport台中也將有精品進駐，也有設置書店的規畫。停車機能提供1900個汽車停車位、3000個機車停車位。

三井不動產集團董事長兼總經理久一康洋指出，2023年看好百貨業會往更好的方向走，2022年三井在台灣北中南三家Outlet總營業額超過160億，既有店都有成長，三井在台灣會繼續投資，接下來將展開的商業設施的時間表，除了有今年春季正式全館開幕的LaLaport台中，2024年預計有林口複合式商場，以及南港LaLaport，2025年有台南三井Outlet二期，2026年有LaLaport高雄。 「LaLaport台中」南館以日系品牌大型店為主。圖／UNIQLO提供

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