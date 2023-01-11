外酥內軟的甜鹹味！すき家、吉野家「蒲燒鰻魚丼」上桌
「蒲燒鰻魚」是許多人都喜愛的日式丼飯主題。「台灣すき家」本季將蒲燒鰻魚與蛋絲搭配，推出「黃金蒲燒鰻魚丼」；至於「吉野家」則是打造了3款蒲燒鰻魚丼，包括有「玉子蒲燒鰻魚丼」、「牛肉蒲燒鰻魚丼」與「豚肉蒲燒鰻魚丼」可供選擇。
台灣すき家（Sukiya）自1月17日起，全新推出「黃金蒲燒鰻魚丼」，透過慢烤、蒸、再烤的烹調方式，帶出鰻魚內層軟嫩、外層焦香的迷人風味。將鰻魚切成合宜大小後，再搭配上蛋絲組成「黃金蒲燒鰻魚丼」，能品嚐到兩種食材交織而成的鬆軟口感與甜香，中碗價169元。
另外在1月17日起，すき家還推出全新飲品「檸檬特調」。以國產黃檸檬原汁為基底，再加入糖漬檸檬皮丁，具有濃厚的檸檬風味與清爽感，每杯35元。
即日起至2月5日期間，吉野家推出「日式蒲燒鰻魚丼」系列，採用關東派「先蒸再烤」的手法烹調，共有3種不同選擇。其中「玉子蒲燒鰻魚丼」選用雞蛋與秘傳高湯為基底，製作成柔軟的玉子絲，再搭配上鰻魚一同品嚐，兼具鰻魚與雞蛋香氣，每份329元。
「牛肉蒲燒鰻魚丼」則是以經典的醬汁牛肉配上蒲燒鰻魚，帶來雙重享受，每份359元。至於「豚肉蒲燒鰻魚丼」集合了台灣豬肉與蒲燒鰻魚，同樣可以一次擁有兩種食材的風味，每份359元。
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