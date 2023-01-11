燈籠、走春一次滿足！SHANG XIA茶禮盒也古也今太時髦

由於農曆新年即將來臨，兼容於東西方美學的SHANG XIA上下推出了「提燈攬月」茶禮盒，以內斂簡約的質感，帶來年節時刻、時髦也具滿滿心意的送禮之選。

由「美之心」代理的SHANG XIA上下是在2010年時，由中國設計師蔣瓊耳與與愛馬仕集團共同創立，名字的「上（SHANG）」、「下（XIA）」不僅有對立，更有多元共生的指涉，而品牌推出品項也涵蓋時裝、皮件、配飾與生活用品，成為完整的生活風格推薦。

本次推出的「提燈攬月」茶禮盒則是從東方文化的「燈籠」得到靈感，圓弧簡約的造型可分為單層或雙層，並飾以鮮明的紅或藍色。揭開禮盒後，內裡將包含有銀釉白色茶杯和迷你茶丹，其中白色茶杯是以高溫於景德鎮燒製，外層再刷上銀色釉漆，呈現了也古也今的上好質感。迷你的茶丹則選自2022年的普洱生茶，原料出自雲南、以生態工法製造的古茶園，茶葉經手工採摘、炒製後以純日曬乾燥，除尾韻回甘、並具有柔中帶剛的高山茶特色。

單層的「提燈攬月」茶禮盒訂價5,200元、雙層則為7,800元，禮盒將為常態性生產，可前往SHANG XIA位於Bellavita一樓的專賣店內洽詢。 「提燈攬月」茶禮盒，5,200元。圖／SHANG XIA提供 迷你的茶丹選自2022年的普洱生茶，原料出自雲南的生態工法古茶園，並具柔中帶剛的高山茶特色。圖／SHANG XIA提供 內附茶丹與茶杯的「提燈攬月」茶禮盒，由東方的「燈籠」得到靈感啟發，時髦、別具心意。圖／SHANG XIA提供

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