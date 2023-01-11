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LVMH WATCH WEEK／鐘表藏家必關注！泰格豪雅重塑經典腕表打造新風貌

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
泰格豪雅60周年紀念Carrera系列計時碼表，以60年代末期表款輪廓為基礎，並讓「熊貓面」回歸。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅60周年紀念Carrera系列計時碼表，以60年代末期表款輪廓為基礎，並讓「熊貓面」回歸。圖／TAG Heuer提供

與HUBLOT、BVLGARI和Zenith一同在新加坡參與2023年LVMH WATCH WEEK的泰格豪雅（TAG Heuer），果不其然的端出了為紀念系列誕生60周年的限量版Carrera計時碼表，以及藏家都想擁有的 Monza飛返計時腕表。還備有延續去年推出的太陽能機芯Aquaracer潛水表，改以鈦金屬材質版本現身，讓人看見品牌想提升在鐘表世界的定位。

今年是TAG Heuer招牌的Carrera系列誕生60周年，去年就先推出訂製款滿鑽女表來暖身，但在LVMH WATCH WEEK時則把主軸拉回到計時碼表款式，呈現全球限量600只的紀念版本。洗鍊外觀、高閱讀性一直都是Carrera系列計時碼表受到消費者喜愛的原因，於是周年紀念款，擷取了1960年代末期2447 SN型號的表款輪廓為基礎，因為當時多是配有銀色表面與黑色計時盤，被暱稱為「熊貓面」設計，或是搭配與之相反的「反熊貓」設計，迄今都是骨董鐘表市場的搶手貨。

泰格豪雅60周年紀念Carrera系列計時碼表，整體凸顯雋永又耐看的特質，復古味濃厚。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅60周年紀念Carrera系列計時碼表，整體凸顯雋永又耐看的特質，復古味濃厚。圖／TAG Heuer提供

全新的60周年Carrera系列計時碼表，除了復刻上述經典表款的外型特色，也讓深受玩家追捧的「熊貓面」回歸；不同於原版的是改搭載了Heuer 02自製自動上鍊機芯，因此60分鐘和12小時計時盤的位置對調。這款表整體凸顯雋永又耐看的特質，且保留弧形藍寶石水晶表鏡，復古味濃厚。與Carrera系列同樣有著賽車運動血統的Monza腕表，最早在1976年推出第一款，此後就不定期的才會有新款，因此是鐘表藏家們心中最特別的存在。TAG Heuer此次在LVMH集團鐘表展上曝光全新的Monza飛返計時碼表，還換上質輕的碳纖維材質。方中帶圓的表殼造型是其著名特色，TAG Heuer保留這項基因，在新表款採用鏤空表盤設計，計時小表盤則為藍色水晶玻璃，因此能透視機芯，加上藍鋼色的秒針、時標與紅色計時針的高反差視覺效果，在在都讓嶄新的Monza飛返計時碼表展現前衛風格。

泰格豪雅Monza飛返計時碼表，採用鏤空表盤設計，展現前衛風格。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Monza飛返計時碼表，採用鏤空表盤設計，展現前衛風格。圖／TAG Heuer提供

另外，TAG Heuer在去年曝光首款搭載太陽能TH50-00機芯的Aquaracer專業潛水表，受到矚目。在今年則是讓這枚與外部廠合作的機芯，改運用在鈦金屬表款上，配戴時更加輕盈，也符合運動需要。而且這只Aquaracer Professional 200 Solargraph太陽能鈦金屬腕表，以光線照射兩分鐘，即可提供一整天的動力，充滿電20小時，可運作長達六個月。

同樣有著賽車運動血統的Monza腕表，最早在1976年推出第一款，此後就不定期的才會有新款，因此是鐘表藏家們心中最特別的存在。圖／TAG Heuer提供
同樣有著賽車運動血統的Monza腕表，最早在1976年推出第一款，此後就不定期的才會有新款，因此是鐘表藏家們心中最特別的存在。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer系列Professional 200 Solargraph太陽能腕表，鈦金屬表殼、表圈及表鍊，約10萬1,000元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer系列Professional 200 Solargraph太陽能腕表，鈦金屬表殼、表圈及表鍊，約10萬1,000元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Monza飛返計時碼表，碳纖維表殼、表圈，約45萬4,300元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Monza飛返計時碼表，碳纖維表殼、表圈，約45萬4,300元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅60周年紀念Carrera系列計時碼表，精鋼表殼，限量600只，約24萬2,300元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅60周年紀念Carrera系列計時碼表，精鋼表殼，限量600只，約24萬2,300元。圖／TAG Heuer提供

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