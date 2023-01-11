快訊

林智堅論文官司戰辯「沒動機抄襲」 委任律師反批：余正煌侵害著作權

CNN沒講的台海兵推結果 美最多恐損失4艘航艦

原能會主委選秘書如選妃還性騷女部屬 蘇貞昌下令拔官

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貓奴們尖叫！Klook獨家開賣「黃阿瑪來趣淘」主題房

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
Klook與趣淘漫旅台南飯店官網獨家開賣「黃阿瑪來趣淘」主題房。圖／Klook提供
Klook與趣淘漫旅台南飯店官網獨家開賣「黃阿瑪來趣淘」主題房。圖／Klook提供

貓奴們請注意！凱撒飯店連鎖旗下趣淘漫旅台南，首度攜手擁有百萬粉絲的人氣IP「黃阿瑪的後宮生活」，打造6款不同主題設計的「黃阿瑪來趣淘」主題房，從飯店大廳到主題房內的各個角落，都有黃阿瑪及後宮貓咪的可愛蹤影。

即日起，Klook與飯店官網獨家開賣「黃阿瑪來趣淘」主題房，每日限量6間，於Klook訂購入住即贈「黃阿瑪來趣淘」主題房禮包，內含只送不賣的主題限定商品，包括實用的阿瑪款眼罩、帆布袋和娃娃等。雙人入住6,999元起，就能讓超萌的黃阿瑪及後宮貓咪們陪你入睡，在各個角落拍出貓奴專屬的打卡照。

「黃阿瑪來趣淘」主題房，是以黃阿瑪來趣淘（取台語「玩耍」諧音）為發想，推出兩種房型，打造出6間不同主題設計的限量主題房，房間牆面設計搭配遊玩主題畫作，讓主題房內的各個角落、客房用品等，皆可看到後宮貓咪的可愛蹤跡。此外，主題房專案還包含館內冒險活動6項暢玩，像是自由落體、攀登競技、光束任務和全館解謎等，飯店周遭還有許多知名步道與風景區，適合好友、親子或家庭旅行。

即日起除了開賣「黃阿瑪來趣淘」主題房，Klook也推出JCB晶緻卡和極緻卡專屬優惠，凡於活動頁面領券並輸入指定優惠碼，即享全站滿2,000元折400元（優惠每月限量發放，下一波將於2月1日開放領取），完成結帳前100名用戶，加碼再送全站飯店訂房滿3,000元折300元。

活動詳情可參考：https://www.klook.com/zh-TW/tetris/promo/jcb2023/

於Klook訂購入住即贈「黃阿瑪來趣淘」超萌主題房禮包。圖／Klook提供
於Klook訂購入住即贈「黃阿瑪來趣淘」超萌主題房禮包。圖／Klook提供

貓咪 貓奴

延伸閱讀

年關將近貓奴大掃除要小心！環境佈置注意這4點 跟貓咪開心迎接農曆新年

貓奴必住！擁有百萬粉絲的人氣IP主題房限量開賣

「武陵賞櫻專車」Klook明開搶！可加購美食、和服體驗

「新年快樂」跨年必用！15款LINE期間限定免費貼圖迎2023 OPEN小將爽用180天

相關新聞

貓奴們尖叫！Klook獨家開賣「黃阿瑪來趣淘」主題房

貓奴們請注意！凱撒飯店連鎖旗下趣淘漫旅台南，首度攜手擁有百萬粉絲的人氣IP「黃阿瑪的後宮生活」，打造6款不同主題設計的「...

「綠島小夜曲」老宅咖啡屋說再見！粉絲：當年在此求婚

又一家老咖啡館說再見。位於台北市中山北路條通商圈的人氣日式老屋咖啡廳「二條通‧綠島小夜曲」，自2011年開幕至今已超過1...

萌「豹」全場！ 「無所事事小海豹」穿上兔年新衣 1/12遊回高雄了

準備萌「豹」全場！ 去年超高人氣現身愛河灣的「無所事事小海豹」準備再度游回高雄了，這回還換上超應景的免年新裝，圓滾滾的可愛模樣，將在1/12至2/28連續48天現身高雄草衙捷運站外，過年走春別錯過與萌

3餐Buffet加豪華住宿1人免2500元！義大皇家酒店1泊3食搶先開賣

3餐統統吃到飽！「義大皇家酒店」即日起推出1泊3食超狂住宿暨吃到飽專案！爽住每晚價值萬元的豪華客房，３餐還可以爽吃牛肉湯、爐烤牛排與海鮮如生魚片等，現在優惠每房免5000元，趕快搶先預訂囉！

住房撞期張惠妹要「+7500元」？高雄承億酒店道歉了

搶發演唱會財？近日傳出有民眾欲持住宿券入住高雄承億酒店，但卻被告知因入住時間適逢張惠妹演唱會，因此需要「加價7,500元...

準備出國旅行？折扣機票、航班準點率不可不知

限時特價！出國旅遊解封，機票和酒店不漲反減？哪些航空公司準點率高？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。