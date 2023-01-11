貓奴們尖叫！Klook獨家開賣「黃阿瑪來趣淘」主題房

貓奴們請注意！凱撒飯店連鎖旗下趣淘漫旅台南，首度攜手擁有百萬粉絲的人氣IP「黃阿瑪的後宮生活」，打造6款不同主題設計的「黃阿瑪來趣淘」主題房，從飯店大廳到主題房內的各個角落，都有黃阿瑪及後宮貓咪的可愛蹤影。

即日起，Klook與飯店官網獨家開賣「黃阿瑪來趣淘」主題房，每日限量6間，於Klook訂購入住即贈「黃阿瑪來趣淘」主題房禮包，內含只送不賣的主題限定商品，包括實用的阿瑪款眼罩、帆布袋和娃娃等。雙人入住6,999元起，就能讓超萌的黃阿瑪及後宮貓咪們陪你入睡，在各個角落拍出貓奴專屬的打卡照。

「黃阿瑪來趣淘」主題房，是以黃阿瑪來趣淘（取台語「玩耍」諧音）為發想，推出兩種房型，打造出6間不同主題設計的限量主題房，房間牆面設計搭配遊玩主題畫作，讓主題房內的各個角落、客房用品等，皆可看到後宮貓咪的可愛蹤跡。此外，主題房專案還包含館內冒險活動6項暢玩，像是自由落體、攀登競技、光束任務和全館解謎等，飯店周遭還有許多知名步道與風景區，適合好友、親子或家庭旅行。

即日起除了開賣「黃阿瑪來趣淘」主題房，Klook也推出JCB晶緻卡和極緻卡專屬優惠，凡於活動頁面領券並輸入指定優惠碼，即享全站滿2,000元折400元（優惠每月限量發放，下一波將於2月1日開放領取），完成結帳前100名用戶，加碼再送全站飯店訂房滿3,000元折300元。

活動詳情可參考：https://www.klook.com/zh-TW/tetris/promo/jcb2023/。

於Klook訂購入住即贈「黃阿瑪來趣淘」超萌主題房禮包。圖／Klook提供

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