春節不打烊！FRIDAYS、Texas Roadhouse新春套餐開賣

農曆春節即將到來，不讓傳統中式年菜專美於前，開展餐飲集團旗下美式連鎖餐廳TGI FRIDAYS與Texas Roadhouse即日起至2023年2月6日，推出適合雙人、四人新春套餐，點購套餐即分別贈送TGI FRIDAYS獨家春聯磁鐵與Texas Roadhouse限定紅包袋，春節期間雙品牌都不打烊。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排今年推出「福兔迎春新年歡聚雙人／四人套餐」，售價分別為2,400元和4,480元，大份量的手工鮮切低溫熟成牛排與各式排餐讓年菜不再墨守成規，搭配經典原味瑪格莉特冰沙、香軟手工麵包與多樣的鮮製配菜，非常適合想來點西式風味年菜的消費者。凡點購新年餐，還可加價200元，將12oz.肋眼牛排升級為16oz.；或加價100元，將8oz.火烤德州牛排升級為11oz.。活動期間點購新年套餐，即贈送品牌限定紅包袋一組（5入），數量有限，送完為止。

TGI FRIDAYS今年推出「好運兔YOU」新春套餐，雙人餐2,199元、四人餐4,099元，從湯品、開胃菜、沙拉、豬肋排、主餐、甜點、調飲等，通通吃得到。活動期間點購「好運兔YOU」新春套餐，即贈送TGI FRIDAYS獨家春聯磁鐵一組。

針對外出用餐仍有疑慮的消費者，TGI FRIDAYS也推出「好運兔YOU」美式外帶年菜，集結雙醬炭烤豬肋排、帕米森雞肉酥餅、香辣泰國雞肉麵等多道人氣佳餚， 550元起就能讓輕鬆加菜，預購外帶年菜滿1,500元還能獲得設計環保提袋。

不僅如此，為滿足年節期間多人團聚的需求，今年TGI FRIDAYS特別以加大份量的單點形式販售，每道餐點皆為3至4人份，適合多人分享。即日起開放預購至1月18日，提貨日為1月19日至1月24日，方便民眾能從年前提貨至初三，輕鬆外帶免下廚，將熱菜帶回家立即品嚐。 TGI FRIDAYS「好運兔YOU」美式外帶年菜，單點550元起，消費滿1,500元贈品牌設計環保袋乙個。圖／開展餐飲集團提供 TGI FRIDAYS超澎派「好運兔YOU」新春套餐，點購即贈限量春聯磁鐵，增添年節氛圍。圖／開展餐飲集團提供 TGI FRIDAYS「好運兔YOU」新春套餐，雙人餐2,199元、四人餐4,099元。圖／開展餐飲集團提供

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