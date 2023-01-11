人氣早午餐「默默吃」熄燈！網友嘆：可以不要這樣嗎？

年關難過，連網美咖啡館也難敵經營壓力。基隆超人氣早午餐「默默吃Mer Cafe」也宣布即將結束營業，「因個人因素考量，默默吃正濱路營業到今年過年，年後這裡會整理一下，之後有什麼消息會再跟大家報告。」不少網美曾在此打卡，因位於正濱漁港彩虹小屋旁，品嘗美食還可遠眺懷舊美景，幾乎一到假日就客滿。

業者表示，「想想也過了6年，不知道大家喜不喜歡這樣的大餐盤？有蛋有肉有菜有許多我們喜歡的東西？說到底，還是好多的捨不得⋯⋯。」默默吃於過年期間，除夕、初一、初二休息，其餘時間都會開門，詳細營業時間將於臉書公告，預計開到1月底至2月初。

消息才剛公布，不少網友大驚「怎麼會這樣⋯⋯」，「可以不要這樣嗎？」，「每次經過不是客滿就是休息，還以為今年有機會去吃啊⋯⋯」，也有不少人譽其為「全台最好吃的早午餐」，哀嘆「天啊⋯⋯基隆已經沒什麼好吃的早午餐。」「我從少女吃到變媽媽了，還是很愛吃！」

默默吃Mer Cafe裝潢頗具特色，老舊物品裝飾得頗有風情，不少網紅專程到此拍照打卡；地點除了鄰近基隆正濱漁港的彩色小鎮外，旁邊還有著名的廢墟景點阿根納造船場，也因此吸引不少遊客前來。

商品推薦