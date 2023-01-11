醫美抗老市占冠軍！AHC再推抗老小紫彈 簡單找回青春
根據凱度消費者指數統計，台灣醫美抗老保養市占冠軍的韓系品牌AHC，在2022年推出主打A醇的超能A醛賦活系列，比起A酸少了刺激，且更安全穩定，去年先推出超能A醛賦活緊緻精華，2023年全新推出超能A醛賦活晚安逆時膠囊，暱稱為抗老小紫彈，一次使用一顆膠囊，適合晚間保養使用，可以幫助肌膚找回青春光彩。
保養專家凱文老師表示，A醛比起A醇更有效果，也比A酸更穩定，能讓抗老保養變得親膚不刺激，而且價格上也比醫美更親民。AHC超能A醛賦活晚安逆時膠囊含有濃度最高1.5X+A醛抗老因子，可以說是急救使用，一次使用一粒膠囊，隔天起床就會有感。
而且超能A醛賦活晚安逆時膠囊以膠囊，封存高濃度的A醛精華油，含有抗老成分與修復配方，質地滑順好吸收，凱文老師建議，偏油肌可以全臉使用、加強T字部位，若是偏乾性肌膚或首次使用維A成分保養品，可以混合乳液或乳霜使用，針對紋路加強按摩，初次使用者，可以2～3天使用一次，並加強保濕。
不過使用A醛系列保養品時，AHC也提醒，不建議搭配使用磨砂膏、去角質類產品，也避免同時使用含有維他命C、酸類成分的產品，孕婦或哺乳期也不適合使用，另外比較適合夜間保養，若要白天使用，需要搭配SPF30以上的防曬用品，另外更要搭配高保濕度的產品，讓肌膚增加補水修護。
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