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「綠島小夜曲」老宅咖啡屋說再見！粉絲：當年在此求婚

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
二條通‧綠島小夜曲陸續開賣店內杯盤餐具，目前咖啡廳只營業到1/15。圖／摘自臉書粉絲頁
二條通‧綠島小夜曲陸續開賣店內杯盤餐具，目前咖啡廳只營業到1/15。圖／摘自臉書粉絲頁

又一家老咖啡館說再見。位於台北市中山北路條通商圈的人氣日式老屋咖啡廳「二條通‧綠島小夜曲」，自2011年開幕至今已超過10年，但店家日前於臉書公告，「咖啡廳將在1月20日正式下台一鞠躬」，嚇壞不少忠實顧客，許多人紛紛留言表達傷心、不捨，有人說「當年在這求婚」，「在這邊拍的凸肚照片、跟朋友們宣布懷孕的消息」，「嚇呆惹，這裡是我生日慶祝的地方呢！」留下各種回憶與祝福。

「醞釀了幾天，還是找不到最適合的口氣來宣布這件事，我們二條通‧綠島小夜曲要與大家珍重道別了。」店家表示，台北原就是走過許多歷史的城市，緊鄰著車站的條通一帶更是發展得早，這裡有經歷了百年的街道、和條通這座近百歲的老屋，城市會隨著生活在這裡的人們，新陳代謝產出新的樣貌，「這是我們在最一開始就明白的事」。也憶起「10年間，辦了近400場的liveMusic。」

店內也邀請過許多藝術家駐店，從書法、油畫、插畫、陶作、花藝到攝影，辦過二十多個展覽。「疫情期間，也終於達成開賣手作禮盒的里程碑，短短的兩年，我們推出了十款禮盒，謝謝你們用現金回饋條通的用心。」

二條通‧綠島小夜曲即日起陸續開賣店內杯盤餐具，目前咖啡廳只營業到1/15，1/17至1/20會有更大量的杯盤餐具販售，民眾須自備購物袋。業者並「最後一次跟大家複習店內規則」：只接待人數4位以下，無服務費，水杯餐具自己來，無包廂／無刷卡／無外帶／無靠窗、隱密、二樓座位。

店內咖啡點心時有新意。圖／摘自臉書粉絲頁
店內咖啡點心時有新意。圖／摘自臉書粉絲頁
二條通‧綠島小夜曲是間頗具人氣的老宅咖啡屋。圖／摘自臉書粉絲頁
二條通‧綠島小夜曲是間頗具人氣的老宅咖啡屋。圖／摘自臉書粉絲頁
去年底才推出別具韻味的禮盒。圖／摘自臉書粉絲頁
去年底才推出別具韻味的禮盒。圖／摘自臉書粉絲頁

咖啡廳 餐具 綠島

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