免稅通路限定！麥卡倫年度限量系列 醇萃阿拉比卡來了

麥卡倫自1824年創立以來，創新熱忱從不間斷，為了致敬咖啡的世界，麥卡倫年度限量發行系列繼第二款「阿拉比卡之旅The Harmony Collection Inspired by Intense Arabica」甫推出即創下銷售一空佳績後，繼續接力推出「The Harmony Collection醇萃阿拉比卡Smooth Arabica」單一麥芽威士忌，即日起於全球免稅通路獨家限定販售。

麥卡倫首席釀酒大師 Steven Bremner，為了打造可完美搭配咖啡、增添品飲興緻與別具風味層次的濃郁威士忌，邀請5位世界知名咖啡匠人共同研發。衣索比亞咖啡種植者 Kenean Asefa Dukamo，將其家族莊園多年來種植阿拉比卡咖啡豆的熱情投入此佳釀中，完美體現「醇萃阿拉比卡」獨特研磨咖啡風味；蘇格蘭咖啡烘焙師Lisa Lawson，展現自然烘焙專業，讓此佳釀的香氣揉合出馥郁美式咖啡香，呈現驚喜奧妙的變化。

美國咖啡大師 Andrea Allen以精湛技巧獲得世界咖啡冠軍殊榮，在此新系列酒款的誕生上提供前瞻性的見解；英國咖啡拉花藝術家 Dhan Tamang更特別為麥卡倫「醇萃阿拉比卡」創作一系列拉花藝術；最後，專研全球咖啡史的頂尖咖啡歷史學家Jonathan Morris教授，也為新作賦予靈魂，讓威士忌與咖啡兩款平行的飲品產生絕妙交集。

Steven Bremner表示：「深入了解咖啡如何成為生活中的重要飲品只是第一步，為了釀造出以咖啡風味為靈感的『醇萃阿拉比卡』，麥卡倫選用被譽為咖啡發源產地——衣索比亞所種植出的阿拉比卡咖啡豆作為靈感發想，並選用歐洲橡木雪莉桶及美國橡木雪莉桶，打造出極為豐富的咖啡感官驚喜饗宴，帶有甜美及細膩柔和的香草風味，進而和諧勾兌出單一麥芽威士忌的獨特風味，使『醇萃阿拉比卡』讓人聯想到香醇而濃郁的美式研磨咖啡。」

為了引領品飲者進入一段探索咖啡豆的傳奇之旅，麥卡倫攜手世界冠軍咖啡師王策，與麥卡倫品牌大使黃偉綸示範只要五個步驟，讓「醇萃阿拉比卡（Smooth Arabica）」的品酩，不只是既定的威士忌品飲，在家也能盡情享受充滿儀式感的居家品酩美學。

「當你品飲咖啡後再品酩『醇萃阿拉比卡』，充滿後座力的感受會從鼻腔、味蕾衝擊至腦後，你會發現兩款飲品如此的不同，風味卻又能和諧交融，這就是『醇萃阿拉比卡』迷人的魅力。」世界冠軍咖啡師王策表示：「當你沉醉於咖啡豆的神祕風貌，卻在威士忌中探索到這熟悉、誘人的香氣，透過聞香、觀色、啜飲、品酩等步驟，細膩品味威士忌中咖啡香氣綻放出的奧妙體驗。」

「『醇萃阿拉比卡』將威士忌與咖啡香氣完美融合，風味細緻而優雅。」麥卡倫品牌大使黃偉綸指出：「當你把酒杯拿在面前，距離鼻子約40公分處，輕輕搖晃酒杯讓香氣緩緩釋放，將會感受到獨特的研磨咖啡香味；輕啜一小口威士忌，讓金黃酒液流轉舌頭與口腔的每一個味蕾，能感受到舌尖、舌上和舌後的味蕾對酒液的感受截然不同，尾韻中美式咖啡的優雅香氣會慢慢浮現，威士忌與咖啡堆疊出的絕妙體驗，會讓你久久難以忘懷。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

世界冠軍咖啡師王策表示，當你品飲咖啡後再品酩「醇萃阿拉比卡」，充滿後座力的感受會從鼻腔、味蕾衝擊至腦後。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 「The Harmony Collection醇萃阿拉比卡Smooth Arabica」酒精濃度40%，呈現出美麗的太妃糖色澤。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 麥卡倫品牌大使黃偉綸（左）攜手世界冠軍咖啡師王策，示範「醇萃阿拉比卡」的品酩方式。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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