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瑜珈墊搭百萬GUCCI包逛街怎麼了？達珂塔瘋狂吸讚30萬

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
達珂塔強生（Dakota Johnson）在IG秀出一系列穿搭，其中便以一身運動輕裝搭配名貴包款，上線不到一日吸讚大破30萬。圖／翻攝自 IG @ gucci（合成圖）
達珂塔強生（Dakota Johnson）在IG秀出一系列穿搭，其中便以一身運動輕裝搭配名貴包款，上線不到一日吸讚大破30萬。圖／翻攝自 IG @ gucci（合成圖）

運動、瑜珈、戶外生活，早已和時尚無違和接軌，更成為一種時尚的生活姿態。IG擁有500萬粉絲的美國女演員達珂塔強生（Dakota Johnson），近日便在IG秀出一系列穿搭，其中便以一身運動輕裝搭配名貴包款，上線不到一日吸讚大破30萬。

在這系列穿搭中，只見達珂塔強生（Dakota Johnson）左手拿著水壺、瑜珈墊，一身貼身的韻律服，而臉上的超大墨鏡更展現出街頭的好天氣，而她身上斜背的包包正和瑜珈服一樣、同樣來自義大利精品大牌古馳（GUCCI）之手，以鱷魚皮革打造的Jackie 1961「賈姬包」，訂價近百萬，更展現了無違和的時髦運動生活風。

事實上，同系列的穿搭中，只見達珂塔強生一口氣展現了多種不同場合的優雅穿搭，例如以斜肩印花洋裝搭配酒紅色的賈姬包，愜意享受與朋友的午餐時光；又或是刺繡背心式上衣搭配拼接賈姬包，展現粗獷兼容優雅的個性風格。

Jackie 1961包款由於曾被美國第一夫人賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）所配戴因而得名，第一款的Jackie Bag具有渾圓的半月型輪廓，可夾在腋下或手提，輕便而富行動力。不僅在1990年代「重開機」、為當時品牌創意總監Tom Ford重新演繹，此後例如韓星全智賢也曾配戴同系列的Jackie Soft包，自此延續了Jackie 1961包的經典傳奇至今。

而達珂塔強生（Dakota Johnson）以韻律服搭配的則是Jackie 1961寶藍色鱷魚皮小型肩背包，訂價約98萬4,400元，台灣雖未引進、但有相似款的黃色鱷魚皮迷你肩背包，訂價63萬6,4000元，同系列再有一款棕色皮革小型肩背包，讓小資女也能相對輕鬆入手經典，訂價11萬1,200元。

以瑜珈服搭配寶藍色鱷魚皮包？達珂塔強生（Dakota Johnson）的好品味，讓一切順理成章不違和。圖／翻攝自 IG @ gucci
以瑜珈服搭配寶藍色鱷魚皮包？達珂塔強生（Dakota Johnson）的好品味，讓一切順理成章不違和。圖／翻攝自 IG @ gucci
Jackie 1961包款由於曾被美國第一夫人賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）所配戴因而得名，近日則為美國女星達珂塔強生重新演繹。圖／翻攝自 IG @ gucci
Jackie 1961包款由於曾被美國第一夫人賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）所配戴因而得名，近日則為美國女星達珂塔強生重新演繹。圖／翻攝自 IG @ gucci
Jackie 1961黃色鱷魚皮迷你肩背包，63萬6,4000元。圖／GUCCI提供
Jackie 1961黃色鱷魚皮迷你肩背包，63萬6,4000元。圖／GUCCI提供
Jackie 1961棕色皮革小型肩背包，11萬1,200元。圖／GUCCI提供
Jackie 1961棕色皮革小型肩背包，11萬1,200元。圖／GUCCI提供
達珂塔強生以斜肩印花洋裝搭配酒紅色的GUCCI「賈姬包」愜意享受與朋友的午餐時光。圖／翻攝自 IG @ gucci
達珂塔強生以斜肩印花洋裝搭配酒紅色的GUCCI「賈姬包」愜意享受與朋友的午餐時光。圖／翻攝自 IG @ gucci

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