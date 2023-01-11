瑜珈墊搭百萬GUCCI包逛街怎麼了？達珂塔瘋狂吸讚30萬
運動、瑜珈、戶外生活，早已和時尚無違和接軌，更成為一種時尚的生活姿態。IG擁有500萬粉絲的美國女演員達珂塔強生（Dakota Johnson），近日便在IG秀出一系列穿搭，其中便以一身運動輕裝搭配名貴包款，上線不到一日吸讚大破30萬。
在這系列穿搭中，只見達珂塔強生（Dakota Johnson）左手拿著水壺、瑜珈墊，一身貼身的韻律服，而臉上的超大墨鏡更展現出街頭的好天氣，而她身上斜背的包包正和瑜珈服一樣、同樣來自義大利精品大牌古馳（GUCCI）之手，以鱷魚皮革打造的Jackie 1961「賈姬包」，訂價近百萬，更展現了無違和的時髦運動生活風。
事實上，同系列的穿搭中，只見達珂塔強生一口氣展現了多種不同場合的優雅穿搭，例如以斜肩印花洋裝搭配酒紅色的賈姬包，愜意享受與朋友的午餐時光；又或是刺繡背心式上衣搭配拼接賈姬包，展現粗獷兼容優雅的個性風格。
Jackie 1961包款由於曾被美國第一夫人賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）所配戴因而得名，第一款的Jackie Bag具有渾圓的半月型輪廓，可夾在腋下或手提，輕便而富行動力。不僅在1990年代「重開機」、為當時品牌創意總監Tom Ford重新演繹，此後例如韓星全智賢也曾配戴同系列的Jackie Soft包，自此延續了Jackie 1961包的經典傳奇至今。
而達珂塔強生（Dakota Johnson）以韻律服搭配的則是Jackie 1961寶藍色鱷魚皮小型肩背包，訂價約98萬4,400元，台灣雖未引進、但有相似款的黃色鱷魚皮迷你肩背包，訂價63萬6,4000元，同系列再有一款棕色皮革小型肩背包，讓小資女也能相對輕鬆入手經典，訂價11萬1,200元。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言