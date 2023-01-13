金鐘主持人、作家、親子網紅一致推薦 今年過年攜「健康財」最有心！

健康是人生最大的財富，年節送禮，想當然爾，首選訴求健康、營養禮盒，保證成為親朋好友間的人氣王。事實上，年節送錯禮往往比不送禮更失禮，細究意見領袖的聰明送禮哲學，可發現名人網紅最常贈送「健康財」收服親友、廠商客戶乃至於主管的心，如鷄精、滴鷄精、人蔘、燕窩、葉黃素等多樣禮盒選擇，讓收禮對象皆大歡喜，保證面面俱到不失禮。

年節將近，送禮成為華人社會的必修課，不論是感恩回饋長官、客戶一整年照顧提攜，或是到親朋好友走春都必備伴手禮，重點在於既要兼顧送禮者的裡子與面子，還要讓收禮者覺得開心又實用，才算是聰明雙贏。根據各大電商平台統計，近年消費者健康意識抬頭，越來越捨得投資，年節送健康成為風潮與趨勢。

金鐘一哥聰明選 攏絡長輩一把罩

說到最懂得送禮激勵人心，在演藝圈絕對非金鐘主持人黃子佼莫屬，去年中靠著一只精品名牌包，終於把七度入圍的愛徒Lulu黃路梓茵送上鍍金寶座。面對即將到來的年節送禮大考，讓人好奇今年升格新手爸爸的他，如何「佼」出好成績，聰明攏絡二個家族長輩的心。

送禮成為華人社會年節必修學分，選擇白蘭氏全系列禮盒，保證高分ALL PASS。 圖／黃子佼 提供

「現階段我除了工作外，時間都被家庭、女兒佔滿，更深刻體會要兼顧事業與家庭，真的非常需要透過保健品來保養自己。」黃子佼透露，自己平常就是白蘭氏產品的忠實愛好者，每天都會喝「白蘭氏養蔘飲」提神補元氣，成為送長輩的好選擇；而明星商品「白蘭氏雙認證鷄精」可提升精神、補體力及調節免疫力，已成為日常分享給工作夥伴的健康提神飲，也適合送給想照顧健康的長輩們。

收禮者坦白講 養生飲品零NG

年節送健康最無價，白蘭氏全系列產品也是網紅、KOL的送禮首選。親子部落客寶寶吳迪Babywoody大推滴鷄精首選「白蘭氏萃鷄精」，從原型食物中萃取完整營養與風味，口感香濃喝起來就像媽媽現熬鷄湯，高含量膠原蛋白每口都能感覺到黏密膠質，與豐富蛋白質補出營養好體力，適合送給想要兼顧營養體力與澎潤好氣色的閨蜜姊妹或親友長輩；針對有小孩的親子家庭，則非「白蘭氏葉黃素精華凍」莫屬，Q彈凍感好爽口，讓小孩直接當果凍吃，輕巧包裝隨身攜帶，隨時補充晶亮保養，提升舒適感。

親子部落客 寶寶吳迪Babywoody大推「白蘭氏萃鷄精」與「白蘭氏葉黃素精華凍」，照顧一家大小健康需求。 圖／白蘭氏 提供

網紅斜槓媽咪Mola也有志一同，推薦「白蘭氏燕窩」送婆婆媽媽，100%頂級真燕窩，口感如絲般柔軟，每口都能感覺到燕窩的飽滿甜脆，養顏美容時兼顧面子與裡子；現代人長時間使用3C，尤其過年長假不少人準備好好追劇放鬆，「白蘭氏葉黃素飲」獨特鑽石級配方，葉黃素與玉米黃素比例5:1，為美國國家衛生研究所實驗有效攝取比例，再加上黑醋栗提升舒適感。口感酸甜就像果汁般好喝，液態好吸收提供有效的晶亮首選！

網紅斜槓媽咪Mola用「白蘭氏燕窩」討好婆婆媽媽，兼顧裡子與面子。 圖／白蘭氏 提供

身為年輕北漂族的網紅𝐂𝐢𝐩𝐨𝐦𝐚𝐫𝐤周信佐，因常熬夜加班，都靠「白蘭氏養蔘飲」相輔相成的複方補氣金三角，人蔘補氣提神、五味子清晰邏輯、麥門冬降火氣，三效合一，以溫順調合方式養氣固氣，三管齊下保持好元氣好精神。他搞笑稱「人生已經如此的艱難，林宥嘉都有唱，工作要忙的事真的已經太多，幸好送禮這件事，可以交給白蘭氏。」

北漂族網紅𝐂𝐢𝐩𝐨𝐦𝐚𝐫𝐤周信佐每次加班熬夜都靠「白蘭氏養蔘飲」保持最佳活力狀態。 圖／白蘭氏 提供

除了送禮者，收禮者的感受也成為關照重點。作家洪雪珍用10000000數字做比喻，金錢、房子、車子、事業、家庭、生活與夢想都是組成完美生活的元素的「0」，唯有健康是「1」，「如果沒有最前面的1，一切都將歸於零。」

儲蓄健康才是人生最大資本，洪雪珍認為保持心情愉快、維持固定運動與攝取優質飲食三者缺一不可，她也直言：「最喜歡收到學生送白蘭氏雙認證鷄精禮盒，領導品牌還獲國家健康食品雙認證，完全不怕踩雷。」100%無人工添加，打造為零脂肪、零膽固醇且不含防腐劑，是溫和食補的健康補給品，口感清爽順口，每天喝1瓶，連續2周體力明顯提升，為健康打底。

作家洪雪珍最喜歡收到白蘭氏禮盒，每天1瓶鷄精，為健康打底。 圖／白蘭氏 提供

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