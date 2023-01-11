7-ELEVEN搶搭日劇熱潮推北海道名物！限定雷神巧克力餅乾必嘗
冬日來臨，近日受到火紅日劇《First Love初戀》影響，加上邊境解封，原本就很夯的北海道再度成為劇迷最新朝聖清單，希望一探雪國唯美景色。看準日劇熱潮與過年團聚商機，7-ELEVEN化身在地最大異國選物店，一口氣引進20款限定新品，讓還無法搭飛機旅遊的民眾可以用味蕾遊歷北海道。
7-ELEVEN表示，看好消費者海外旅遊最喜愛購買零食、糕點做為送禮自用伴手禮，特設立國際精品專櫃，不定期引進限定商品，其中又以日本、韓國商品最受到大眾喜愛，積極經營差異化特色。看好春節、情人節送禮聚會商機，7-ELEVEN即日起至2月21日國際精品專櫃指定品項任選買2送1（價低者送）。
首推日本旅遊必買人氣伴手禮的雷神限定巧克力餅乾，濃郁風味與餅乾完美搭配，一包打開享用轉眼間就被秒殺，「日本黑雷神一口巧克力風味餅乾」售價49元；「北海道限定白雷神牛奶巧克力餅乾」巧克力層添加焦味奶油， 提高濃郁香氣，售價199元；「北海道限定粉紅雷神草莓巧克力餅乾」，添加北海道草莓和牛奶調配，售價199元。
必嘗的還有北海道當地暢銷通路自有品牌SECOMA雪派系列，分別使用北海道牛奶以及嚴選紅肉哈密瓜製成，搭配香濃牛奶風味冰淇淋與香脆餅乾外皮，售價皆為89元。另有日本進口道地糕點「櫻製果北海道牛奶長崎蛋糕3入」、「櫻製菓岡山白桃長崎蛋糕3入」，售價皆為139元。
此外，國際精品祭出年度回饋感謝祭活動，即日起至2月21日超過120項商品指定品項任選買2送1（價低者送），雪肌粋全系列任選買3送1（價低者送），Sweetory可可球系列任選單件39元、2件69元、3件89元，趕緊趁春節囤貨買起來。
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