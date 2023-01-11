7-ELEVEN搶搭日劇熱潮推北海道名物！限定雷神巧克力餅乾必嘗

好市多熟食區驚見傳說甜點！據說是睽違2年再度回歸的「麻花吉拿棒」，廣受會員好評的現炸吉拿棒一推出就被大家手刀分享，一支完整長度可長達37公分！好拿又方便吃，喜歡肉桂香的朋友千萬不要錯過！ 人手一

2023-01-10 16:00