《外灘探秘》第三季將登場？Chase Stokes造型新亮相
農曆新年將到，金色除了與紅色搭配將展現喜氣效果，和藍色搭配則另有一番斯文雋永。歐米茄（OMEGA）近日便邀請美國演員、品牌好友切斯史多克斯（Chase Stokes）示範了手表的造型穿搭，大秀輕奢紳士風。
因演出Netflix影集《外灘探秘》（Outer Banks）走紅的Chase Stokes，私底下熱愛運動，並擁有一身健美身形，此外他不時在IG大曬與朋友的裸身遊艇趴，又或與狗狗的互動，更加展現了大男孩的陽光稚氣。加上近日Netflix宣布：《外灘探秘》（Outer Banks）第三季將自2月23日展開，也因此讓人更加期待。
事實上，穿搭一向走美式風格的切斯史多克斯（Chase Stokes），平常就是歐米茄的品牌好友，例如先前他便曾以白T恤搭配牛仔褲、滑板鞋，搭配一只OMEGA經典的超霸登月表（Speedmaster Moonwatch），隨興不拘小節。近日他則一改過去風格，以黑色劍領雙排扣西裝搭配手上的碟飛（De Ville）典雅系列同軸擒縱41毫米大師天文台小秒針腕表，斯文、彬彬有禮，宛如007情報員般，紳士風格滿點。
這只使用OMEGA獨家Sedna™金打造的41毫米表殼內，正面將能欣賞到斯文的設計語彙：交錯使用立體圓點和羅馬數字的小時時標、纖細的柳葉形指針、小秒針、分鐘刻度，雋永、落落大方。同時機芯並使用了具備大師天文台認證的8802同軸擒縱機芯，並可在透明的藍寶石水晶玻璃底蓋中一覽無遺，訂價40萬元，可前往全台OMEGA專賣店洽詢。
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