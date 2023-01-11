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《外灘探秘》第三季將登場？Chase Stokes造型新亮相

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
因演出Netflix影集《外灘探秘》（Outer Banks）走紅的Chase Stokes，私底下熱愛運動，並擁有一身健美身形。圖／翻攝自 IG @ hichasestokes
因演出Netflix影集《外灘探秘》（Outer Banks）走紅的Chase Stokes，私底下熱愛運動，並擁有一身健美身形。圖／翻攝自 IG @ hichasestokes

農曆新年將到，金色除了與紅色搭配將展現喜氣效果，和藍色搭配則另有一番斯文雋永。歐米茄（OMEGA）近日便邀請美國演員、品牌好友切斯史多克斯（Chase Stokes）示範了手表的造型穿搭，大秀輕奢紳士風。

因演出Netflix影集《外灘探秘》（Outer Banks）走紅的Chase Stokes，私底下熱愛運動，並擁有一身健美身形，此外他不時在IG大曬與朋友的裸身遊艇趴，又或與狗狗的互動，更加展現了大男孩的陽光稚氣。加上近日Netflix宣布：《外灘探秘》（Outer Banks）第三季將自2月23日展開，也因此讓人更加期待。

事實上，穿搭一向走美式風格的切斯史多克斯（Chase Stokes），平常就是歐米茄的品牌好友，例如先前他便曾以白T恤搭配牛仔褲、滑板鞋，搭配一只OMEGA經典的超霸登月表（Speedmaster Moonwatch），隨興不拘小節。近日他則一改過去風格，以黑色劍領雙排扣西裝搭配手上的碟飛（De Ville）典雅系列同軸擒縱41毫米大師天文台小秒針腕表，斯文、彬彬有禮，宛如007情報員般，紳士風格滿點。

這只使用OMEGA獨家Sedna™金打造的41毫米表殼內，正面將能欣賞到斯文的設計語彙：交錯使用立體圓點和羅馬數字的小時時標、纖細的柳葉形指針、小秒針、分鐘刻度，雋永、落落大方。同時機芯並使用了具備大師天文台認證的8802同軸擒縱機芯，並可在透明的藍寶石水晶玻璃底蓋中一覽無遺，訂價40萬元，可前往全台OMEGA專賣店洽詢。

身為OMEGA品牌好友，Chase Stokes也不時在造型中搭配OMEGA不同表款。圖／翻攝自 IG @ hichasestokes（合成圖）
身為OMEGA品牌好友，Chase Stokes也不時在造型中搭配OMEGA不同表款。圖／翻攝自 IG @ hichasestokes（合成圖）
8802同軸擒縱機芯具備大師天文台認證，並使用同軸擒縱結構。圖 / OMEGA提供
8802同軸擒縱機芯具備大師天文台認證，並使用同軸擒縱結構。圖 / OMEGA提供
私下的chase stokes，也在IG上秀出「狗派」的一面。圖／翻攝自 IG @ hichasestokes
私下的chase stokes，也在IG上秀出「狗派」的一面。圖／翻攝自 IG @ hichasestokes
碟飛（De Ville）典雅系列同軸擒縱41毫米大師天文台小秒針腕表，40萬元。圖 / OMEGA提供
碟飛（De Ville）典雅系列同軸擒縱41毫米大師天文台小秒針腕表，40萬元。圖 / OMEGA提供
受OMEGA之邀，Chase Stokes秀出了一身西裝搭配藍色面盤金表的紳士風穿搭。圖／翻攝自 IG @ omega（合成圖）
受OMEGA之邀，Chase Stokes秀出了一身西裝搭配藍色面盤金表的紳士風穿搭。圖／翻攝自 IG @ omega（合成圖）
身為OMEGA品牌好友，Chase Stokes也不時在造型中搭配OMEGA不同表款。圖／翻攝自 IG @ hichasestokes（合成圖）
身為OMEGA品牌好友，Chase Stokes也不時在造型中搭配OMEGA不同表款。圖／翻攝自 IG @ hichasestokes（合成圖）

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