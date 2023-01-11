現正熱鬧展出！「咒術迴戰展」TOYOTA車主購票享優惠
聯合數位文創主辦的「咒術迴戰展」，係日本官方海外巡迴特展第一站，現正於華山1914文創園區熱烈展出！咒術迴戰自2020年改編動畫後引爆全球熱潮，成為現象級動畫大作。即日起至2023年4月5日在華山1914文創園區東2A、2B館展出，歡迎民眾搶先體驗日本原汁原味展覽內容。
TOYOTA為回饋車主對品牌的支持與喜愛，與主辦單位合作推出車主購票優惠。現場售票亭購票出示TOYOTA車鑰匙，享優惠票價330元/張（單筆限4張）；紀念套票僅限udn售票網預購，TOYOTA車主可於My TOYOTA APP首頁取得活動折扣碼後，於 udn售票網購票時輸入，即享9折優惠（單筆限4張），並且可於售票亭兌換精美紀念票乙張（不挑款）。
「咒術迴戰展」是日本官方展海外巡迴首站，除了動畫作品的原畫、手稿以及動態影像呈現之外，台灣站更重新打造超人氣角色五條悟、虎杖悠仁以及隱藏版等身FRP（纖維強化塑膠）模型，增加更多名場面還原互動拍攝區，帶給台灣粉絲更加豐富的觀展體驗。
展覽期間特別推出TOYOTA車主購票優惠。活動資訊詳見TOYOTA官網、官方官方社群與My TOYOTA APP 車主專區。
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