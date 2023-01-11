快訊

原能會主委謝曉星性騷擾女下屬 蘇貞昌下令拔官了

論文案開庭場面混亂 林智堅怨媒體「勾到我的手了」

整理包／炒房投資客一槍斃命？ 一文看懂平均地權條例重點與影響

現正熱鬧展出！「咒術迴戰展」TOYOTA車主購票享優惠

聯合新聞網／ 聯合數位文創
展覽期間TOYOTA車主享購票優惠。圖/聯合數位文創提供
展覽期間TOYOTA車主享購票優惠。圖/聯合數位文創提供

展內有各式人氣拍照場景提供粉絲留影。圖/聯合數位文創提供
展內有各式人氣拍照場景提供粉絲留影。圖/聯合數位文創提供

聯合數位文創主辦的「咒術迴戰展」，係日本官方海外巡迴特展第一站，現正於華山1914文創園區熱烈展出！咒術迴戰自2020年改編動畫後引爆全球熱潮，成為現象級動畫大作。即日起至2023年4月5日在華山1914文創園區東2A、2B館展出，歡迎民眾搶先體驗日本原汁原味展覽內容。

TOYOTA為回饋車主對品牌的支持與喜愛，與主辦單位合作推出車主購票優惠。現場售票亭購票出示TOYOTA車鑰匙，享優惠票價330元/張（單筆限4張）；紀念套票僅限udn售票網預購，TOYOTA車主可於My TOYOTA APP首頁取得活動折扣碼後，於 udn售票網購票時輸入，即享9折優惠（單筆限4張），並且可於售票亭兌換精美紀念票乙張（不挑款）。

「咒術迴戰展」是日本官方展海外巡迴首站，除了動畫作品的原畫、手稿以及動態影像呈現之外，台灣站更重新打造超人氣角色五條悟、虎杖悠仁以及隱藏版等身FRP（纖維強化塑膠）模型，增加更多名場面還原互動拍攝區，帶給台灣粉絲更加豐富的觀展體驗。

展覽期間特別推出TOYOTA車主購票優惠。活動資訊詳見TOYOTA官網、官方官方社群與My TOYOTA APP 車主專區。

TOYOTA 車主 動畫 咒術迴戰

延伸閱讀

台鹽Drink Amazing 喝好水抽超跑

Toyota bZ4X出師不利　豐田想提高電動車銷量遇上「前所未見」的挑戰

跨界合作掀話題 TOYOTA攜手台塩海洋鹼性離子水

Toyota Sienna七人座也能改成越野車？誰說MPV不能off-road！

相關新聞

「綠島小夜曲」老宅咖啡屋說再見！粉絲：當年在此求婚

又一家老咖啡館說再見。位於台北市中山北路條通商圈的人氣日式老屋咖啡廳「二條通‧綠島小夜曲」，自2011年開幕至今已超過1...

瑜珈墊搭百萬GUCCI包逛街怎麼了？達珂塔瘋狂吸讚30萬

運動、瑜珈、戶外生活，早已和時尚無違和接軌，更成為一種時尚的生活姿態。IG擁有500萬粉絲的美國女演員達珂塔強生（Dak...

醫美抗老市占冠軍！AHC再推抗老小紫彈 簡單找回青春

根據凱度消費者指數統計，台灣醫美抗老保養市占冠軍的韓系品牌AHC，在2022年推出主打A醇的超能A醛賦活系列，比起A酸少...

現正熱鬧展出！「咒術迴戰展」TOYOTA車主購票享優惠

聯合數位文創主辦的「咒術迴戰展」，係日本官方海外巡迴特展第一站，現正於華山1914文創園區熱烈展出！咒術迴戰自2020年改編動畫後引爆全球熱潮，成為現象級動畫大作。即日起至2023年4月5日在華山1914文創園區東2A、2B館展出，歡迎民眾搶先體驗日本原汁原味展覽內容。

7-ELEVEN搶搭日劇熱潮推北海道名物！限定雷神巧克力餅乾必嘗

冬日來臨，近日受到火紅日劇《First Love初戀》影響，加上邊境解封，原本就很夯的北海道再度成為劇迷最新朝聖清單，希...

台酒、全家聯名鮮食 OMAR巧克力塔、花雕雞湯麵上架

臺灣菸酒公司今年首度與全家便利商店合作，推出2款聯名鮮食——「OMAR威士忌巧克力塔」售價55元與「花雕雞湯麵」售價10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。