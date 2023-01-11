聽JENNIE流利英文說 最喜歡的香奈兒COCO CRUSH是哪件

法國精品品牌香奈兒（CHANEL）發布2023 COCO CRUSH高級珠寶系列的全新形象廣告，由演員暨品牌大使瑪格麗特庫利 （Margaret Qualley）與演員阿曼德拉斯坦伯格（Amandla Stenberg）加入歌手暨CHANEL品牌大使JENNIE，演繹全新COCO CRUSH項鍊與COCO手鍊。

JENNIE在幕後花絮影片中，以流利英語表示，如果相遇是一種顏色，對她來說會是白色的，因為「最令人興奮的相遇是在最出乎意料的時刻，相遇對我來說是一本打開的書、一張空白的扉頁，等待下個章節。」她也在影片中表示自己最心儀的COCO CRUSH珠寶就是戒指，喜歡每天嘗試堆疊不同品項。

瑪格麗特庫利則說，如果時光能倒流，他希望能嘗試瘋狂億美元眼的事情，例如回到去偷看父母或男友的童年。住在大都會紐約的她認為能在街上偶遇朋友的話是一件很命中註定的事，並介紹了一個很玄的單字：eudaimonic well-being，透過尋找生活的意義而得到幸福。

阿曼德拉斯坦伯格在影片中分享了形塑了她的生命與啟發了她的靈性思考的一本書：諾貝爾文學獎得主托妮莫里森（Toni Morrison）的名作《寵兒》（Beloved），認為在自己人生不同時期重讀本書的感受，正是所謂的相遇。

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