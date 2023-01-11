LVMH WATCH WEEK／色彩大師寶格麗出手 最美珠寶表亮相
源自義大利羅馬的精品品牌寶格麗（BVLGARI），於所屬LVMH集團自1月10日起至12日止於新加坡舉辦2023年度的LVMH WATCH WEEK表展，發表今年度第一季以「時間即珠寶」為主軸的女表新作。全新Divas' Dream、Serpenti、與Allegra表款，經典款式猶如畫布般任由寶格麗以繽紛寶石盡情揮灑，煥發繽紛、幾何、強烈的義大義風格。
本季重點系列Divas' Dream，以豐沛的色彩妝點發想自羅馬卡拉卡拉浴場馬賽克地磚的銀杏扇形圖騰。精緻小巧的表殼周圍，圍繞著猶如銀杏葉形狀的靈活花瓣，花板綴滿璀璨鑽石，花瓣間則點綴瑰麗寶石，共推出三款玫瑰金的全新配色：第一款為藍色調的拓帕石與坦桑石，第二款則為粉紫色調的紫水晶與碧璽，最後一款則是鑲飾深象徵吉祥與財富的紅色紅寶石。表盤上滿滿扇形馬賽克圖騰的Divas' Dream Mosaica，本季提供兩種全新色彩：玫瑰金版本採用淡粉至洋紅的粉紅剛玉排列出由深至淺的紅色漸層色調，白金版本則搭配從天藍色至深藍的細緻色澤變化。Divas' Dream Mosaica更搭載品牌精心製作的機械式自動上鍊機芯，可由透明表背窺見內外皆美的精湛工藝。
去年重新面世的經典雞尾酒珠寶表Allegra系列，以不對稱手法在表圈外點綴看似隨機實則精心調配過的彩色寶石，本季推出兩款全新色彩，巧妙採用不同比例匯聚粉紅、鮮黃、與翠綠色的碧璽、剛玉、水晶、橄欖石，創造活潑歡愉的視覺效果。
而女表中的旗艦定番Serpenti，本季聚焦經典Serpenti Tubogas和日常配戴度高的Serpenti Seduttori。擁有彈性纏繞表鍊的Serpenti Tubogas是系列最初的原創經典，全新Serpenti Tubogas Infinity是寶格麗首次將蛇形輪廓從表殼一路延伸到表鍊，鑲嵌鑽石的蜿蜒曲線從的雪花鑲嵌蛇首表頭攀爬到具有延展性的鍊帶上，挑戰工藝極致，提供單圈與雙圈表鍊兩種款式。兩款全新的Serpenti Seduttori搭配黑漆表面，提供全精鋼款以及半玫瑰金的雙色款，為日常時間換上當代時髦的全新風貌。
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