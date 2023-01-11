用Uber Eats辦年貨最高省千元 Lalamove名店年菜即時送

年前待辦事項有夠多，用外送辦年貨、買年菜省時省力成為新潮流。Uber Eats優市「來辦年貨」專區即日起祭出300多樣商品，年菜、生鮮食材、守歲零食飲料、兔年限定禮盒等，指定商品最低優惠7折起，辦一桌7道年菜不到2,000元，即可享受佛跳牆、蔥燒鯽魚、XO醬米糕、蘿蔔糕、心太軟等喜氣年菜美味。Uber Eats也號召全聯、家樂福、大潤發、city'super、小北百貨、28家傳統市場等商家合作夥伴提供掃除用品及走春水果禮盒、進口伴手禮。為了醞釀年節氛圍，全台美食商家合作夥伴即日起更於平台上推出千項餐點、飲品買1送1的期間限定優惠。為了讓會員更有感，Uber One會員訂購生鮮雜貨最高激省千元，會員輸入優惠序號「新年賺1000」訂單消費滿1,499元，享7.5折優惠，單筆最高可折抵500元（限使用2次）。

根據Uber Eats優市統計，年菜中銷售最好的就屬煲湯類，今年優市端出知名老字號呷七碗、紅豆食府、富美、饗城等熱銷「佛跳牆」；更與南門市場卅年老舖「逸湘齋」合作，推江浙蔥烤鯽魚等10樣功夫菜，即日起至1月15日前，輸入優惠序號「優惠兔不完」，於Uber Eats優市消費滿599元享8折（單筆最高折抵120元）。

另外，即日起至1月31日，Uber Eats平台上的商家合作夥伴，包含大潤發、傳統市場、city’super、聖德科斯、棉花田、楓康超市、小北百貨、Green&Safe、寵物公園、萊爾富、亞尼克、DON DON DONKI、優市等提供期間限定9折起的精選商品優惠，即日起至1月17日前，使用Uber Eats App於全聯福利中心消費滿999元輸入優惠序號「兔年來全聯」可享8.5折（單筆最高折抵200元）；家樂福、家樂福超市則於Uber Eats推出優惠序號「家福賀新年」，1月18日至1月31日單筆訂單消費滿999元享8折（單筆最高折抵250元）。

而即時快遞Lalamove透過物流媒合科技，更於年節前保證當日配，全年無休，並維持24小時隨叫隨送的服務，並推出新用戶快遞運費5折，即日起至1月21日，輸入優惠碼「LACNY」，即可享機車、貨/廂型車5折優惠，最高可折480元。今年包括台北文華東方酒店「文華餅房」、經典年菜餐廳「上海鄉村」、「晶華酒店」等知名業者皆在年節期間選擇與Lalamove合作配送年菜、年貨與禮盒，使用App一鍵下單，即可將美味年菜快速送到家。 Uber Eats首度推好運兔優外送合作夥伴感謝活動，限時發放「幸福開運金」給外送合作夥伴。圖／Uber Eats提供 年節不打烊，文華餅房、上海鄉村年菜年貨Lalamove即時送，辦年貨保證當日配。圖／Lalamove提供 即時快遞Lalamove協助北台中家扶中心，支援配送春節美味年菜以及生活物資，讓經濟弱勢家庭及時在農曆過年前獲得美味年菜及生活用品。圖／Lalamove提供 除了商家合作夥伴的特色禮盒，消費大眾也能輕鬆透過Uber Eats隨點即送傳統市場新鮮海鮮、傳統海陸禮等經典年味，減輕走春送禮壓力。圖／Uber Eats提供

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