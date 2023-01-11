快訊

抄襲案今開庭！余正煌喊「要戰就來」 疑與調查局考績有關

流水席事件還沒完？「輔大陳若儀」轟男方詐騙集團 爆討150萬分手費

吳怡農2024選立委呼聲高 派系人士：他未必想再戰王鴻薇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

用Uber Eats辦年貨最高省千元 Lalamove名店年菜即時送

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
消費者透過Uber Eats優市在家就可以優雅搞定整桌年菜，優市「來辦年貨」專區更祭出300多樣商品，避開擁擠採買人潮。圖／Uber Eats提供
消費者透過Uber Eats優市在家就可以優雅搞定整桌年菜，優市「來辦年貨」專區更祭出300多樣商品，避開擁擠採買人潮。圖／Uber Eats提供

年前待辦事項有夠多，用外送辦年貨、買年菜省時省力成為新潮流。Uber Eats優市「來辦年貨」專區即日起祭出300多樣商品，年菜、生鮮食材、守歲零食飲料、兔年限定禮盒等，指定商品最低優惠7折起，辦一桌7道年菜不到2,000元，即可享受佛跳牆、蔥燒鯽魚、XO醬米糕、蘿蔔糕、心太軟等喜氣年菜美味。Uber Eats也號召全聯、家樂福、大潤發、city'super、小北百貨、28家傳統市場等商家合作夥伴提供掃除用品及走春水果禮盒、進口伴手禮。為了醞釀年節氛圍，全台美食商家合作夥伴即日起更於平台上推出千項餐點、飲品買1送1的期間限定優惠。為了讓會員更有感，Uber One會員訂購生鮮雜貨最高激省千元，會員輸入優惠序號「新年賺1000」訂單消費滿1,499元，享7.5折優惠，單筆最高可折抵500元（限使用2次）。

根據Uber Eats優市統計，年菜中銷售最好的就屬煲湯類，今年優市端出知名老字號呷七碗、紅豆食府、富美、饗城等熱銷「佛跳牆」；更與南門市場卅年老舖「逸湘齋」合作，推江浙蔥烤鯽魚等10樣功夫菜，即日起至1月15日前，輸入優惠序號「優惠兔不完」，於Uber Eats優市消費滿599元享8折（單筆最高折抵120元）。

另外，即日起至1月31日，Uber Eats平台上的商家合作夥伴，包含大潤發、傳統市場、city’super、聖德科斯、棉花田、楓康超市、小北百貨、Green&Safe、寵物公園、萊爾富、亞尼克、DON DON DONKI、優市等提供期間限定9折起的精選商品優惠，即日起至1月17日前，使用Uber Eats App於全聯福利中心消費滿999元輸入優惠序號「兔年來全聯」可享8.5折（單筆最高折抵200元）；家樂福、家樂福超市則於Uber Eats推出優惠序號「家福賀新年」，1月18日至1月31日單筆訂單消費滿999元享8折（單筆最高折抵250元）。

而即時快遞Lalamove透過物流媒合科技，更於年節前保證當日配，全年無休，並維持24小時隨叫隨送的服務，並推出新用戶快遞運費5折，即日起至1月21日，輸入優惠碼「LACNY」，即可享機車、貨/廂型車5折優惠，最高可折480元。今年包括台北文華東方酒店「文華餅房」、經典年菜餐廳「上海鄉村」、「晶華酒店」等知名業者皆在年節期間選擇與Lalamove合作配送年菜、年貨與禮盒，使用App一鍵下單，即可將美味年菜快速送到家。

Uber Eats首度推好運兔優外送合作夥伴感謝活動，限時發放「幸福開運金」給外送合作夥伴。圖／Uber Eats提供
Uber Eats首度推好運兔優外送合作夥伴感謝活動，限時發放「幸福開運金」給外送合作夥伴。圖／Uber Eats提供
年節不打烊，文華餅房、上海鄉村年菜年貨Lalamove即時送，辦年貨保證當日配。圖／Lalamove提供
年節不打烊，文華餅房、上海鄉村年菜年貨Lalamove即時送，辦年貨保證當日配。圖／Lalamove提供
即時快遞Lalamove協助北台中家扶中心，支援配送春節美味年菜以及生活物資，讓經濟弱勢家庭及時在農曆過年前獲得美味年菜及生活用品。圖／Lalamove提供
即時快遞Lalamove協助北台中家扶中心，支援配送春節美味年菜以及生活物資，讓經濟弱勢家庭及時在農曆過年前獲得美味年菜及生活用品。圖／Lalamove提供
除了商家合作夥伴的特色禮盒，消費大眾也能輕鬆透過Uber Eats隨點即送傳統市場新鮮海鮮、傳統海陸禮等經典年味，減輕走春送禮壓力。圖／Uber Eats提供
除了商家合作夥伴的特色禮盒，消費大眾也能輕鬆透過Uber Eats隨點即送傳統市場新鮮海鮮、傳統海陸禮等經典年味，減輕走春送禮壓力。圖／Uber Eats提供

年菜 Uber 年貨

延伸閱讀

2023年菜統整懶人包，8間推薦澎湃年菜預購攻略！兔年除夕到初六陪你天天吃大餐

橘色圍爐年菜享帝王蟹＋和牛！點水樓年菜天天吃得到

張麗善到希望工場關心孩子吃年菜 突然提要求全場愣住

雲林華山基金會缺孤老年菜 張麗善捐百份並籲伸援手

相關新聞

抽獎送100份炸雞！繼光香香雞「黃金鴨香寶」新登場

為慶祝50周年，「繼光香香雞」自1月12日起將推出以撲克牌花色為造型的雞鴨塊「黃金鴨香寶」，並推出集結多種炸物的「開運聚...

聽JENNIE流利英文說 最喜歡的香奈兒COCO CRUSH是哪件

法國精品品牌香奈兒（CHANEL）發布2023 COCO CRUSH高級珠寶系列的全新形象廣告，由演員暨品牌大使瑪格麗特...

LVMH WATCH WEEK／色彩大師寶格麗出手 最美珠寶表亮相

源自義大利羅馬的精品品牌寶格麗（BVLGARI），於所屬LVMH集團自1月10日起至12日止於新加坡舉辦2023年度的L...

亞洲門戶交流賽2月開打 旅遊業推主題遊程

亞洲門戶交流賽今年回歸，將在2月開打，旅遊業者攜手樂天桃猿、台灣虎航首創主題遊程，要帶旅客到日本石垣島看球賽及觀光，這也...

用Uber Eats辦年貨最高省千元 Lalamove名店年菜即時送

年前待辦事項有夠多，用外送辦年貨、買年菜省時省力成為新潮流。Uber Eats優市「來辦年貨」專區即日起祭出300多樣商...

台鹽Drink Amazing 喝好水抽超跑

迎來兔年新商機，臺鹽繼日前與嘉義文財殿共同推出聯名款發財水後，再與TOYOTA跨界合作，舉辦「Drink Amazing...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。