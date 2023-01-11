台鹽Drink Amazing 喝好水抽超跑

迎來兔年新商機，臺鹽繼日前與嘉義文財殿共同推出聯名款發財水後，再與TOYOTA跨界合作，舉辦「Drink Amazing一瓶到底，超跑給你」抽百萬跑車活動，月月抽日本原裝進口的Toyota GR Supra經典傳奇跑車，象徵新的一年就從「鹼」單健康開始！

全新年度，臺鹽邀請有神級工作經歷的「邰哥」邰智源擔任年度代言人，並拍攝《台塩英雄特攻隊》廣告影片，以英雄形象出發，扮演不同職業角色。邰智源分享養身秘訣，每天都喝2500cc的水維持生理機能，台塩海洋鹼性離子水經特殊電解製程而成，讓喝水不只是解渴，還能補充海洋活力與能量。

臺鹽董事長吳容輝表示，2023年是全球重建新秩序和開創永續的關鍵年，後疫情時代，民眾應更加注重自我照顧管理，從健康飲水開始，平衡膳食、補充人體水分。臺鹽也將持續開創永續品牌價值，以強大的研發動能開發新產品，同時接軌政府2050淨零轉型的目標，善盡企業社會責任。

吳容輝說，台塩海洋鹼性離子水不斷精進生產製程與研發，以高品質、甘甜口感成為消費者安心的飲水指標。台塩海洋鹼性離子水亦是全台首創第一瓶鹼性機能水，水源取自台灣海峽，經過奈米級過濾系統、世界獨步「離子交換膜電透析」技術及三效蒸發等專利製程，健康好水蟬聯國內外品質大獎。

目前國內包裝水市場一年產值約107億元，年增率約5%；2022年台鹽整體包裝水營收年增率為6.4%，其中「台鹽海洋鹼性離子水」營收年增率更高達7.2%，表現高於市場之成長率。作為領導品牌，台塩海洋鹼性離子水積極贊助全中運、全運會等各大國家賽事，並參與台灣年度節慶及重要盛會。

跟上永續循環經濟浪潮，臺鹽團隊朝零廢棄目標前進，致力改良包裝水PET瓶設計，而識別度高的鑽石型瓶身也在網路平台引起發燒話題，有消費者發現台塩海洋鹼性離子水的瓶裝底部，從特定角度竟可看到一輛藍色跑車！這項意外的發現開啟了「Drink Amazing一瓶到底，超跑給你」活動契機。

即日起，凡購買任一瓶台塩海洋鹼性離子水全系列商品，並上活動官網完成發票登錄，即可參加月月抽，有機會將Toyota GR Supra超跑開回家。

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