LVMH WATCH WEEK／最潮HUBLOT螢光黃表 奢華彩虹全滿鍊

精品龍頭集團LVMH旗下製表品牌寶格麗（BVLGARI）、宇舶表（HUBLOT）、泰格豪雅（TAG HEURE）、真力時（ZENITH）自1月10日起至12日止於新加坡舉辦2023年度的LVMH WATCH WEEK表展，亮相今年第一季的即將到貨的新作。宇舶表延續在繽紛色調的材質上的創新，推出前所未見的螢光黃的全新潮工藝高複雜款Big Bang陀飛輪螢光黃SAXEM腕表、極致華麗的彩虹鍊帶腕表、以及極簡風的經典融合系列原創腕表，展現全新融合藝術。

Big Bang陀飛輪螢光黃SAXEM腕表是宇舶前衛材質研發技術的重磅新作。運用航太工業稀有特殊合金SAXEM材質打造的表殼，是繼2019年推出透明綠色款後創新的透明螢光黃色。SAXEM全名是藍寶石氧化鋁及稀土礦物（Sapphire Aluminium oXide and rare Earth Mineral），由藍寶石基礎成分氧化鋁與銩、鈥和鉻等稀土元素混合而成的合金，耐磨性和光澤度堪比鑽石，因穩定性高，以往多運用於衛星技術。擅長研發新色彩的宇舶費時三年，調製出時尚搶眼的螢光黃色，搭載完全由宇舶自製研發的HUB6035自動上鍊陀飛輪機芯，搭配透明藍寶石表橋 、桶形橋、自動橋和陀飛輪框架橋板，使陀飛輪彷彿懸浮在半空中，是品牌高精度與工藝美學的集大成。

延續近年來深受歡迎的彩虹寶石熱潮，此次曝光兩款以獨家皇金材質打造的彩虹鍊帶腕表，包括Big Bang Integrated計時碼表和Big Bang Time Only三針腕表，均鑲滿近千顆的彩色寶石，融入極致華麗的高級訂製珠寶元素。兩款全新時計作品均以宇舶獨家皇金材質打造，含有珍貴的鉑金，色澤較傳統18K 5N金更加溫潤，搭配黑色面盤與細節彰顯寶石絢爛華彩。

除了高階表款，繼2020年推出45毫米的經典融合系列40周年紀念腕表獲得熱烈迴響，本季延續宇舶創辦人Carlo Crocco的原創精神，推出42、38以及33毫米的全新限量宇舶經典融合系列原創腕表，並一口氣提供黃金，魔力黑陶瓷與鈦金屬三種材質選擇，以黑漆表盤搭配金屬立體刻面指針，搭配黑色光滑橡膠錶帶與折疊式表扣，盡顯低調簡約風範。 經典融合系列原創腕表推出皇金、鈦金、黑陶瓷全尺寸的選擇。圖／宇舶表提供 經典融合系列原創腕表鈦金款，依尺寸約20萬3,000元起至25萬6,000元。圖／宇舶表提供 BIG BANG INTEGRATED皇金彩虹鍊帶計時碼表，42毫米緞面18K皇金，523萬2,000元。圖／宇舶表提供 經典融合系列原創腕錶皇金款共推出42毫米、38毫米、33毫米全尺寸選擇，經典融合系列原創腕錶全球限量均500枚。 經典融合系列原創腕錶黑陶瓷款，依尺寸約22萬6,000元起至31萬1,000元。圖／宇舶表提供 經典融合系列原創腕表黃金款，依尺寸約55萬3,000元起至74萬9,000元。圖／宇舶表提供 Big Bang陀飛輪螢光黃SAXEM腕表，限量典藏50只，654萬元。圖／宇舶表提供 經典融合系列原創腕表推出皇金、鈦金、黑陶瓷全尺寸的選擇，經典融合系列原創腕表全球限量均500枚。圖／宇舶表提供

商品推薦