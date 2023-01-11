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限時7天！大潤發年前優惠消費滿額送9折現金抵用券

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
為客廳換上新裝，大潤發推薦喜氣的抱枕。圖／大潤發提供
為客廳換上新裝，大潤發推薦喜氣的抱枕。圖／大潤發提供

年前除舊佈新，大潤發看準民眾大掃除、為居家換新裝的需求，於1月14日至1月20日限時7天推出單日單筆消費滿2,000元送9折現金抵用券，單筆消費最高回饋5,000元現金抵用券。且即日起至1月23日家庭清潔用品優惠折扣更下殺，提供多款菜瓜布、手套、抹布等清潔工具39～69元均一價，推薦潔霜S浴廁清潔劑系列，原價75元，促銷價55元、2件88元；高樂氏香薰萬用清潔噴劑945ml，售價199元，特價159元，還有單筆消費滿499元送60元現金抵用券。

而針對居家換裝，大潤發推出全台獨賣抱枕讓你輕鬆為客廳換上新風格，共40款，多種風格任消費者挑選，還有指定抱枕商品任4件1,288元，平均每件322元。至於臥室的部分，則有多款收納盒，像是可以透過顏色來分類商品，附蓋的簡約收納盒超划算，尺寸多元可隨意搭配，原價129元，限時優惠百元有找；女孩的化妝保養品則可用磨砂可堆疊收納盤，更加整齊有質感，原價39元，特價29元。

高樂氏香薰萬用清潔噴劑特價159元。圖／大潤發提供
高樂氏香薰萬用清潔噴劑特價159元。圖／大潤發提供
SITRAM琺瑯鑄鐵鴛鴦火鍋，過年圍爐超合適。圖／大潤發提供
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大潤發用小技巧為你的客廳規劃新風格，推出全台獨賣抱枕。圖／大潤發提供
大潤發用小技巧為你的客廳規劃新風格，推出全台獨賣抱枕。圖／大潤發提供
大潤發擁有多款收納好物，方便消費者整頓家中。圖／大潤發提供
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