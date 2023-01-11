搶攻農曆春節商機 台中海線飯店推快閃住房專案

下周就是農曆春節連假，台中海線飯店業者搶攻住宿市場，台中港梧棲區新開幕試營運的台中震大金鬱金香酒店針對寒假旅遊結合麗寶探索樂園推出「探索世界住房專案」；麗寶賽車主題旅店本月11日起，推出春節快閃住房專案。

震大金鬱金香酒店住房專案，包含兩天一夜住宿及早餐，另加兩張原價899元的麗寶探索世界門票2張，平日雙人房優惠房價4999元起，加一人1650元，依房況享升等三或四人房，農曆春節期間飯店晚間也規劃「爆米發電影院」等活動。

為搶攻春節10天連假商機，麗寶樂園渡假區春節期間推出許多好康，麗寶賽車主題旅店本月11日起推出春節快閃方案，最低5折起，麗寶樂園探索世界推12歲以下門票只要99元，新年穿新衣秀出吊牌，搭摩天輪最高省500元以上再加送禮品。

麗寶賽車主題旅店春節快閃住房專案，本月20日到22日、26日到28日期間入住，原價8000元的競速客房，快閃價4000元，雙人房不含早餐，半價的優惠專案，限時開賣72小時、每天限量10間。 麗寶賽車旅店緊鄰麗寶國際賽車場，半數房間開窗就能看賽事。圖／麗寶賽車主題旅店提供

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