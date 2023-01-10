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橘色圍爐年菜享帝王蟹＋和牛！點水樓年菜天天吃得到

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
蔥油白斬雞，每份1,980元。圖／點水樓提供
蔥油白斬雞，每份1,980元。圖／點水樓提供

年節的腳步越來越近，民眾也紛紛開始準備團圓佳餚。針對喜愛吃鍋團聚的家庭，「橘色」推出5款外帶、冷凍年菜，食材從日本帝王蟹、A5和牛、活龍蝦均吃得到，可以享受海陸饗宴。至於「點水樓」則是打造多道經典中式菜餚，並有適合多人團聚的桌菜組合，並且標榜過年期間天天可自取，更能增添團聚的精彩時光。

橘色餐飲集團今年推出5款外帶、冷凍年菜套組。其中門市外帶限定的「尊爵六品帝王組」，內含北海道帝王蟹、南非活鮑魚、紅條魚片，還有日本A5和牛嫩肩、美國Prime級牛小排、沙朗等肉品，適合6～8人同享，每套19,800元。「六寶迎春海陸組」則特選澳洲活龍蝦和6顆南非鮑魚，同樣搭配日本A5等級和牛嫩肩等4種肉品，售價13,800元，適合6～8人共享。「特饌海陸組」則精選美國頂級牛小排、明蝦、魚片等多款食材，可供3～4人歡聚，每套7,800元。3組年菜均使用日式昆布高湯，搭配皮蛋紅薑貢丸、炙燒芋泥堡等小點，限時於1月13日前預購，可於1月18日至21日期間，每日下午12:30～17:00，於橘色涮涮屋一館、橘色A9館、橘色台中新光館、Extension 1 by橘色門市自取。

橘色涮涮屋也再度推出冷凍年菜全台宅配服務。「鴻兔大展冷凍宅配組」規劃有牛＋豬、豬＋雞兩種不同的肉品組合，各為8,800、6,800元，同步搭配日本干貝、黑玉海參、明蝦等食材與特色小點，適合5～6人品嚐。凡購買鴻兔大展宅配組合，還加贈「私房牛禮組」，內含獅子頭、牛拌醬、牛辣醬3件創意產品，方便民眾在家將年菜重新加工、變化。其中獅子頭使用美國Prime牛小排製成，擁有不同於傳統豬肉餡的風味。宅配組合冷凍保鮮全台配送皆免運，另附贈保冷袋1個。1月13日前開放inline線上及門市訂購。

「點水樓」今年推出多款外帶、冷藏宅配年菜，並且標榜在過年期間可天天取餐，方便民眾安排。其中「壽雙全八人套餐」內含由醉元寶、寧式燻魚、油爆蝦所組成的拼盤，還有一品佛跳牆、點水烤方、蔥油白斬雞，以及醬爆蟹年糕、煙燻金鯧魚、點水必發蘿蔔糕、花蓮壽豐鄉黑糯米年糕，適合8人品嚐，原價11,460元，優惠價10,800元，並加贈點水樓保溫袋。另外還有「年年有餘套餐」、「步步高升套餐」、「事事如意套餐」等不同組合，各有蒲燒鰻米糕、紅燒菜心獅子頭、砂鍋火烔雞湯、一品佛跳牆、點水必發蘿蔔糕等不同餐點組合，每套原價3,225～4,500元，優惠價3,000～4,200元。

除了套餐外，點水樓也提供十餘款的單點菜色。包括御膳魚翅佛跳牆、蔥油白斬雞、點水烤方、馬祖紅麴蹄膀、煙燻龍虎斑、剝皮辣椒長年烏骨雞湯等品項，價格多落於580～4,800元不等，方便民眾為團圓餐桌輕鬆加菜。

橘色涮涮屋冷凍年菜「鴻兔大展牛豬宅配組」，每套8,800元。圖／橘色提供
橘色涮涮屋冷凍年菜「鴻兔大展牛豬宅配組」，每套8,800元。圖／橘色提供
一品佛跳牆，每份1,980元。圖／點水樓提供
一品佛跳牆，每份1,980元。圖／點水樓提供
橘色涮涮屋外帶自取年菜「尊爵六品帝王組」 ，每套19,800元。圖／橘色提供
橘色涮涮屋外帶自取年菜「尊爵六品帝王組」 ，每套19,800元。圖／橘色提供
金蔥燜玉排，每份1,980元。圖／點水樓提供
金蔥燜玉排，每份1,980元。圖／點水樓提供
購買「鴻兔大展冷凍宅配組」，可加贈「私房牛禮組」。圖／橘色提供
購買「鴻兔大展冷凍宅配組」，可加贈「私房牛禮組」。圖／橘色提供
點水樓推出的「福壽雙全8人套餐」，原價11,460元，優惠價10,800元。圖／點水樓提供
點水樓推出的「福壽雙全8人套餐」，原價11,460元，優惠價10,800元。圖／點水樓提供

年菜 套餐 日本

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