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宇多田光演唱會免費線上看 Sony獨家運用360 Reality Audio技術現場直播

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
台灣索尼音樂也正式於本月發行復刻版宇多田光《First Love初戀》雙片裝7吋單曲限量黑膠。圖／Sony Taiwan提供
台灣索尼音樂也正式於本月發行復刻版宇多田光《First Love初戀》雙片裝7吋單曲限量黑膠。圖／Sony Taiwan提供

近期再度以〈First Love〉重登排行榜首的宇多田光要舉辦現場音樂會了，這次特別與Sony獨家合作，透過Sony推出全球首創物件導向的「360 Reality Audio」現場直播技術，將樂曲中的豐富音源定位於360度環繞空間中，並支援即時串流傳遞更具臨場感的立體環繞聲場，讓人在家就能輕鬆享受有如親臨現場的聽覺體驗。

日本國際巨星宇多田光線上音樂會「40 Dai-Wa-Iroiro♬」，預計將於1月19日舉行 ，開放全球1萬名樂迷免費登記參加，同步歡慶宇多田光40歲生日，並透過Sony最先進的聲學技術，即時放送現場立體音訊感動所有歌迷朋友。來不及登記抽籤的粉絲們也不用太傷心，活動官網上也可以限時免費觀看一般版本的轉播。

而除了樂迷引頸期待的獨家音樂會之外，台灣索尼音樂也正式於本月發行特別搭配Netflix影集《First Love初戀》播映所推出的復刻版宇多田光《First Love/初戀》雙片裝7吋單曲限量黑膠，同步收錄〈First Love（2022 Mix）〉與〈初戀（2022 Remastering）〉2首曲目，粉絲們現在到全台Sony Store門市，還可以透過Sony PS-LX310BT黑膠唱盤、旗艦級Hi-Res高音質數位隨身聽NW-WM1ZM2/WM1AM2、無線揚聲器SRS-RA5000/RA3000及WH-1000XM5旗艦級無線降噪耳機等設備，感受宇多田光溫潤細緻的聲線。

360 Reality Audio是採用了Sony 360空間模擬音效技術的沉浸式音樂體驗，透過將樂曲中包括人聲、和聲、樂器甚至是現場觀眾等各別音效建構於360度環繞立體音場中，為創作者與樂迷帶來音樂表現的更多可能。Sony更進一步開發獨家音訊處理演算法，將深具沉浸感的環繞音效應用在線上直播中，即時透過立體音效編碼技術精準定位發聲物件的相對位置，傳輸環繞音場訊源打造聆聽的立體空間感，只要搭配支援360 Reality Audio的耳機，就能感受顛覆傳統觀看直播的體驗。

Sony多項熱銷機種皆已搭載360 Reality Audio技術，首推旗艦無線藍牙降噪耳機WH-1000XM5和真無線降噪耳機WF-1000XM4，除了支援360 Reality Audio技術，更搭載受業界好評的獨家降噪技術，現在購入最高還可享2,000元現金回饋。

Sony推出全球首創360 Reality Audio現場直播技術，即時串流傳遞更具臨場感的立體環繞聲場。圖／Sony Taiwan提供
Sony推出全球首創360 Reality Audio現場直播技術，即時串流傳遞更具臨場感的立體環繞聲場。圖／Sony Taiwan提供
Sony邀請樂迷透過Sony PS-LX310BT黑膠唱盤體驗宇多田光人氣單曲。圖／Sony Taiwan提供
Sony邀請樂迷透過Sony PS-LX310BT黑膠唱盤體驗宇多田光人氣單曲。圖／Sony Taiwan提供
Sony全球首創的轉播技術首場獨家應用於為了歡慶宇多田光即將邁入40歲的「40代はいろいろ♫ 」演唱會。圖／Sony Taiwan提供
Sony全球首創的轉播技術首場獨家應用於為了歡慶宇多田光即將邁入40歲的「40代はいろいろ♫ 」演唱會。圖／Sony Taiwan提供

直播 音樂會 粉絲 宇多田光

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