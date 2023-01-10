每瓶320萬！頂級高年份威士忌原酒 鄧肯泰勒1969抵台

看好超高年份原酒市場，英蓋爾精品洋酒獨家引進來自蘇格蘭獨立裝瓶廠鄧肯泰勒（DUNCAN TAYLOR）珍稀系列原酒，其中年份高達52年、酒液來自MACALLAN酒廠的頂級威士忌原酒——鄧肯泰勒珍稀系列1969／52年MACALLAN 41.46%單一麥芽蘇格蘭威士忌，即日起正式發售，建議售價為320萬元。

創立於1938年的鄧肯泰勒，是蘇格蘭鼎鼎有名的獨立裝瓶廠之一，除了擁有歷史悠久的儲桶、裝瓶經驗和技術之外，也以承銷及收藏高品質且稀有的單一麥芽威士忌原酒聞名，像是酒迷耳熟能詳的MACALLAN、Bowmore、Port Ellen、Tamdhu等。

英蓋爾精品洋酒此次引進這款極其稀有的威士忌，酒液就是來自MACALLAN蒸餾廠，亦是從鄧肯泰勒的高年份威士忌藏品中精心挑選，即使每瓶要價台幣320萬元，消息一出仍引起許多收藏家引頸關注。

此款鄧肯泰勒珍稀系列單一麥芽蘇格蘭威士忌，自1969年由Macallan蒸餾入桶後，在2022年以41.46%的原桶強度裝瓶，酒質甘美濃醇，瓶身是由斯洛維尼亞的水晶製造商以古老原料製作出精美匕首造型的水晶酒瓶，更加突顯酒款珍貴性，充分帶出風華絕代的華麗感。

特殊造型的外盒，則是委託蘇格蘭西海岸的知名家具製造商FAIRLIE FURNITURE製作，從匕首形狀的酒瓶汲取設計靈感，整體設計如傳統用來放置武器的箱子，內部使用歐洲橡木與義大利皮革製作，每個精緻奢華的木盒皆為手工製作，如同威士忌本身，有著獨一無二的珍貴價值。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 瓶身由斯洛維尼亞的水晶製造商，以古老原料製作出精美匕首造型的水晶酒瓶。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 創立於1938年的鄧肯泰勒，是蘇格蘭鼎鼎有名的獨立裝瓶廠之一。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 外盒委託蘇格蘭西海岸的知名家具製造商FAIRLIE FURNITURE製作。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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