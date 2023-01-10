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「鬼鬼」吳映潔美穿PALLADIUM升級版潮鞋 視覺增高效果拉長比例！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
吳映潔詮釋嶄新的PALLADIUM橘標防水巧克力靴、TOTEBAG NYL水桶包搭配，替女孩們示範了最佳假期出遊穿搭。圖／PALLADIUM提供
吳映潔詮釋嶄新的PALLADIUM橘標防水巧克力靴、TOTEBAG NYL水桶包搭配，替女孩們示範了最佳假期出遊穿搭。圖／PALLADIUM提供

繼搶先穿米其林科技聯名防水靴去日本玩之後，「鬼鬼」吳映潔再度詮釋嶄新的PALLADIUM橘標防水巧克力靴、TOTEBAG NYL水桶包搭配，替女孩們示範了最佳假期出遊穿搭。特別的是還升級使用金級牛巴戈防水皮革製成，並具備隱形微增高效果，拉長整體造型比例。

PALLADIUM以「城市出走！」為概念打造橘標防水PALLASHOCK HI CUFF巧克力靴，還請來品牌愛用者也是藝人的吳映潔詮釋。系列形象大片中，「鬼鬼」演繹了以奶茶色長袖T恤與同色系工裝長褲混搭奶茶、巧克力兩色防水靴；或以以黑色滿版塗鴉針織毛衣搭配餅乾色巧克力靴，展現叛逆個性、換穿可愛的櫻花粉紅色防水靴則立即增添俏皮感。另外，還搭配PALLADIUM全新TOTEBAG NYL水桶包，營造假期旅行時的悠閒氛圍。本來巧克力靴的雙倍厚度大底，推出以來就深受全球女性消費者喜愛，此次搭配升級版本利用金級牛巴戈防水皮革製成，還方便穿脫的防水拉鍊設計，而且帶來的視覺增高效果也更能拉長身形比例。

「鬼鬼」演繹了以奶茶色長袖T恤與同色系工裝長褲混搭PALLADIUM奶茶、巧克力兩色防水靴。圖／PALLADIUM提供
「鬼鬼」演繹了以奶茶色長袖T恤與同色系工裝長褲混搭PALLADIUM奶茶、巧克力兩色防水靴。圖／PALLADIUM提供

而Dr. Martens則是因應新年到來，獻上一系列的兔年限定鞋履，由裡到外皆採用代表幸運的紅色和金色點綴，不僅呼應農曆新年的紀念性，更具收藏價值。 兔年限定系列由1460八孔靴與1461三孔鞋兩款鞋履經典呈現，皆採具韌性的Smooth皮革和柔軟的Wanama皮革拼接而成，品牌Logo車縫線換上紅色，經典的手寫體AirWair鞋後標與鞋墊也為慶賀新年而換上紅金、配色；後跟D形扣環設計與鞋眼孔則改用金色金屬飾件襯托點綴，恰到好處的設計應景且吸睛。

PALLADIUM橘標防水PALLASHOCK HI CUFF巧克力靴4,280元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM橘標防水PALLASHOCK HI CUFF巧克力靴4,280元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM橘標防水PALLASHOCK HI CUFF巧克力靴4,280元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM橘標防水PALLASHOCK HI CUFF巧克力靴4,280元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM橘標防水PALLASHOCK HI CUFF巧克力靴4,280元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM橘標防水PALLASHOCK HI CUFF巧克力靴4,280元。圖／PALLADIUM提供

Dr. Martens兔年限定1461三孔鞋7,280元。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens兔年限定1461三孔鞋7,280元。圖／Dr. Martens提供

PALLADIUM TOTEBAG NYL水桶包1,590元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM TOTEBAG NYL水桶包1,590元。圖／PALLADIUM提供

Dr. Martens兔年限定1460八孔靴8,680元。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens兔年限定1460八孔靴8,680元。圖／Dr. Martens提供

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