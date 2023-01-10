「鬼鬼」吳映潔美穿PALLADIUM升級版潮鞋 視覺增高效果拉長比例！
繼搶先穿米其林科技聯名防水靴去日本玩之後，「鬼鬼」吳映潔再度詮釋嶄新的PALLADIUM橘標防水巧克力靴、TOTEBAG NYL水桶包搭配，替女孩們示範了最佳假期出遊穿搭。特別的是還升級使用金級牛巴戈防水皮革製成，並具備隱形微增高效果，拉長整體造型比例。
PALLADIUM以「城市出走！」為概念打造橘標防水PALLASHOCK HI CUFF巧克力靴，還請來品牌愛用者也是藝人的吳映潔詮釋。系列形象大片中，「鬼鬼」演繹了以奶茶色長袖T恤與同色系工裝長褲混搭奶茶、巧克力兩色防水靴；或以以黑色滿版塗鴉針織毛衣搭配餅乾色巧克力靴，展現叛逆個性、換穿可愛的櫻花粉紅色防水靴則立即增添俏皮感。另外，還搭配PALLADIUM全新TOTEBAG NYL水桶包，營造假期旅行時的悠閒氛圍。本來巧克力靴的雙倍厚度大底，推出以來就深受全球女性消費者喜愛，此次搭配升級版本利用金級牛巴戈防水皮革製成，還方便穿脫的防水拉鍊設計，而且帶來的視覺增高效果也更能拉長身形比例。
而Dr. Martens則是因應新年到來，獻上一系列的兔年限定鞋履，由裡到外皆採用代表幸運的紅色和金色點綴，不僅呼應農曆新年的紀念性，更具收藏價值。 兔年限定系列由1460八孔靴與1461三孔鞋兩款鞋履經典呈現，皆採具韌性的Smooth皮革和柔軟的Wanama皮革拼接而成，品牌Logo車縫線換上紅色，經典的手寫體AirWair鞋後標與鞋墊也為慶賀新年而換上紅金、配色；後跟D形扣環設計與鞋眼孔則改用金色金屬飾件襯托點綴，恰到好處的設計應景且吸睛。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言