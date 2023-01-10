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花月嵐拉麵5折！全新「大蒜拳骨拉麵3DX」能喝3種湯頭

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
花月嵐在台推出「大蒜拳骨拉麵3DX」，每份240元。記者陳睿中/攝影
花月嵐在台推出「大蒜拳骨拉麵3DX」，每份240元。記者陳睿中/攝影

為慶祝登台15週年，來自日本的連鎖拉麵「花月嵐」自1月12日起限時推出由3種招牌湯頭混搭而成的「大蒜拳骨拉麵3DX」，並還有「蔥鹽牛五花鐵板炒飯」同步登場。另為慶祝台中中友百貨店改裝開幕，當日還有「大蒜拳骨拉麵5折」的限時限量優惠，讓民眾輕鬆享用。

創業於1992年的「花月嵐」，自2008年正式登台。此次所推出的「大蒜拳骨拉麵3DX」，過去即為日本花月嵐為慶祝30週年的限定作品，本次也為慶祝品牌登台15週年而在台登場。「大蒜拳骨拉麵3DX」最大的特色，就是一次匯聚醬油、味噌、白濃3種招牌湯頭，依照特製比例調合而成，交織出前所未有卻又無比熟悉的特殊風味，同時搭配1.5球的大份量特製粗麵，並由原本的2片叉燒，再多增加1片大片叉燒，帶來更豐盛的體驗。每碗售價240元，僅限供應3個月。

除此之外，花月嵐還新推出限定款「蔥鹽牛五花鐵板炒飯」，每份180元。同時為慶祝台中中友店於1月13日重新改裝開幕，當日前50名消費者，可享「大蒜拳骨拉麵5折」的優惠。原價180元，特價90元。花月嵐還攜手同集團的「燒丼株式會社」舉辦新年刮刮樂活動，1月10日起消費滿額，就有機會得到12000元旅遊金、免費拉麵、免費丼飯等贈禮。

蔥鹽牛五花鐵板炒飯，每份180元。記者陳睿中/攝影
蔥鹽牛五花鐵板炒飯，每份180元。記者陳睿中/攝影

拉麵 日本 刮刮樂

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