第一社福攜手全聯「零錢捐」 助弱勢早療童學習

據世界衛生組織報告兒童發展遲緩發生率為6到8%，以全台15萬名新生兒人口計算，每年約新增1萬名左右的遲緩兒。全聯「愛從1開始」零錢捐活動與第一社會福利基金會時隔7年再攜手，並邀請藝人鳳小岳化身公益大使，以「愛從1開始．1塊無限大」為早療孩童發聲。全聯今宣布與第一社福基金會「弱勢早療兒童學習培力計畫」募款開跑，現場更率先捐出100萬元。

全聯福利中心表示，全聯攜手第一社福，預期透過有效能的方式協助發緩幼兒在各方面的學習，以支持家庭降低照顧風險及促成幼兒的成長。今天記者會場，全聯支持第一社福基金會特意擺放一座充氣玩具城堡，表達關注偏鄉地區發緩兒的需要，也將送愛到偏鄉，將結合全聯的行動超市車跟第一的行動玩具車，讓早療服務可以延伸的更廣。

璇璇是早產兒，有慢性肺疾病、呼吸窘迫症候群、開放性動脈導管、腦室內出血、周腦室白質軟化、癲癇及壞死性腸炎，之後又因營養不良導致四肢骨折，歷經多次大小手術。璇璇在2歲半進入「第一社福」接受早療，剛進中心時，璇璇有分離焦慮，只要媽媽一離開就會哭；只會說兩個字的單詞，跟人無法順利溝通，因腦損傷的部位在枕葉，也影響了璇璇的視覺能力。經過一年的多元療育服務後，璇璇現在每天早上來到中心已經能輕鬆跟媽媽說掰掰並開心地進教室，口語能力也進步很多，透過視覺訓練跟眼鏡輔助，璇璇的視力從原來看不清楚東西，進步到可以看到物品輪廓跟圖案。

第一社福基金會董事長張培士表示，第一社福的創立為台灣早療服務理念奠下深厚根基。全聯佩樺圓夢社會福利基金會董事張宜君則表示，邀請民眾響應，用1塊翻轉早療孩童的命運，提供早療兒童所需照顧，期待透過與第一社福基金會合作讓更多人加入關懷弱勢早療兒少的行列。

全聯行銷部協理劉鴻徵表示，PX Pay 點數捐在去年總募得福利點數約5千8百萬點，相當於580萬元，感受到大家的熱烈響應，希望大家可將這一份愛心持續延續下去，這次「弱勢早療兒童學習培力計畫」也期望透過鳳小岳的呼籲，邀請民眾在日常消費的同時投下手邊零錢或是透過線上信用卡捐款及手機PX Pay捐出福利點數，讓全聯成為真正的「公益賣場」。

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